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5, 6, 7 ve 8. sınıflar ne zaman sınav olacak? Yüz yüze sınav tarihleriyle ilgili açıklama

25.03.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Normalleşme süreci sonrası ortaokul öğrencileri ve veliler sınavların yüz yüze ne zaman yapılacağını araştırmaya koyulmuştu. Milli Eğitim Bakanlığından orta okullarda yüz yüze sınav olacak mı sorusuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Peki 5, 6, 7 ve 8. sınıflar ne zaman sınav olacak? İşte yüz yüze sınav tarihleriyle ilgili yapılan açıklama...

5, 6, 7 ve 8. sınıflar ne zaman sınav olacak? Yüz yüze sınav tarihleriyle ilgili açıklama

Mart başında alınan kademeli şekilde normalleşme kararı sonrası ortaokul öğrencileri ve veliler sınavların yüz yüze ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze sınavlarla ilgili açıklamada bulundu. Peki 5, 6, 7 ve 8. sınıflar ne zaman sınav olacak?

5, 6, 7 VE 8. SINIFLAR NE ZAMAN SINAV OLACAK? ORTAOKULLAR YÜZ YÜZE SINAV OLACAK MI?

MEB'in yaptığı açıklama şu şekilde: "Kovid-19 riski yüksek/çok yüksek illerde ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda 26 Mart'tan sonraki sınavlar 3 Mayıs'tan itibaren yapılabilecek. Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4. sınıflar ile ortaokulların 8. sınıflarında sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edecek."

İlgili yazıda MEB'in, 2020-2021 eğitim-öğretim senesinin ikinci döneminde tüm risk gruplarındaki şehirlerde bütün sınavların yüz yüze gerçekleştirileceğine ilişkin 2 Mart'ta illere yazı yolladığı fakat Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar neticesinde, "düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli" şehirlerdeki vaka yükselişi ve salgının seyri göz önünde bulundurularak yüz yüze sınav tarihlerine ilişkin yeni düznlemelerin yapılacağı ifade edildi.

Yeni karara göre, yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavlar da okul ortamında yüz yüze şekilde yapılacak. "Yüksek" riskli ve "çok yüksek" riskli şehirlerde ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5, 6 ve 7. sınıflarında yapılması planlanan sınavlar, 26 Mart'a kadar yüz yüze olarak yapılıp tamamlanacak. Bu tarihe kadar yapılamayan sınavlar ise ertelenecek ve ildeki vaka artışları ile salgının seyri de dikkate alınarak 3 Mayıs itibariyle yapılabilecek. Yüz yüze eğitimin sürdüğü ilkokul 4. sınıflar ile ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında sınavlar okul ortamında gerçekleşip, yüz yüze şekilde yapılmaya devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
sınav yüz yüze eğitim
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