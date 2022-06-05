5 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 5 Haziran 2022 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

5 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları sonuçları günün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Salı, Perşembe ve Pazar olmak üzere haftada 3 gün gerçekleştirilen çekilişte kazandıran numaraları öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Vatandaşlar internette; 5 Haziran Pazar Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtını öğrenmek için sorgulama yapıyor. Çekilişe ilişkin detayları sizler için derledik...

5 HAZİRAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilmekte olan ve haftanın 3 günü gerçekleşen Süper Loto çekilişinin 5 Haziran Pazar günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu.

Süper Loto çekilişi 5 Haziran Pazar (bugün) saat 21.30'da yapılacak. Kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

2 HAZİRAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

2 Haziran'da gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar şu şekilde:

33 35 37 41 46 58

SÜPER LOTO KURALLARI NELER?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



