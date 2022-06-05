HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 5 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 5 Haziran 2022 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

5 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 5 Haziran 2022 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

05.06.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online ya da bayilerden kupon dolduran vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Geçen çekilişten 20 milyon 938 bin liralık devirli tutarı bulunan Süper Loto'nun 5 Haziran 2022 Pazar günkü çekilişi de canlı olarak Milli Piyango Online'dan izlenebiliyor. Peki 5 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 5 Haziran 2022 Pazar günü yapılacak çekilişe ilişkin detaylar haberimizde...

5 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 5 Haziran 2022 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

5 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları sonuçları günün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Salı, Perşembe ve Pazar olmak üzere haftada 3 gün gerçekleştirilen çekilişte kazandıran numaraları öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Vatandaşlar internette; 5 Haziran Pazar Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtını öğrenmek için sorgulama yapıyor. Çekilişe ilişkin detayları sizler için derledik...

5 HAZİRAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilmekte olan ve haftanın 3 günü gerçekleşen Süper Loto çekilişinin 5 Haziran Pazar günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu.

Süper Loto çekilişi 5 Haziran Pazar (bugün) saat 21.30'da yapılacak. Kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

2 HAZİRAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

2 Haziran'da gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar şu şekilde:

33 35 37 41 46 58

5 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

5 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

SÜPER LOTO KURALLARI NELER?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Suriyeliden polise tepki çeken hareket! Sosyal medyada gündem olduSuriyeliden polise tepki çeken hareket! Sosyal medyada gündem oldu
Yabancı uyruklularla ilgili ehliyet iddiası sosyal medyada gündem oldu!Yabancı uyruklularla ilgili ehliyet iddiası sosyal medyada gündem oldu!
Özdağ'dan Beyazıt Öztürk tweeti: Saniyeler içinde geri sildiÖzdağ'dan Beyazıt Öztürk tweeti: Saniyeler içinde geri sildi
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekliler bu haberi bekliyordu! Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu

Emekliler bu haberi bekliyordu! Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu

Asgari ücrete zam yüzde kaç olur?

Asgari ücrete zam yüzde kaç olur?

Sosyal medya bunu konuşuyor! 50 TL'lik...

Sosyal medya bunu konuşuyor! 50 TL'lik...

3600 ek göstergeyle ilgili yeni gelişme! Erdoğan yarını işaret etti

3600 ek göstergeyle ilgili yeni gelişme! Erdoğan yarını işaret etti

Kredi çekmek istedi, başına gelmeyen kalmadı! Cezaevine girdi, öğretmenlikten ihraç edildi

Kredi çekmek istedi, başına gelmeyen kalmadı! Cezaevine girdi, öğretmenlikten ihraç edildi

Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin'e silahlı saldırı!

Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin'e silahlı saldırı!

İlginizi Çekebilir

Trende dehşet anları! Bir anda ortalık karıştı

Trende dehşet anları! Bir anda ortalık karıştı

'Midemi bulandırdı' demişti! Evlendiler

'Midemi bulandırdı' demişti! Evlendiler

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Oğullarını timsah yuttu! Acılı aile öyle bir şey yaptı ki...

Oğullarını timsah yuttu! Acılı aile öyle bir şey yaptı ki...

Öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi!

Öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi!

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.