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  4. 5 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük vaka ve hasta sayısı

5 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük vaka ve hasta sayısı

05.05.2021 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak paylaşılıyor.Tam kapanma süreci devam ederken korona tablosu vaka ve hasta sayısı verileri detaylı olarak inceleniyor. Peki, son dakika 5 Mayıs korona tablosu açıklandı mı? İşte, Türkiye'nin günlük koronavirüs (Covid-19) tablosu...

5 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük vaka ve hasta sayısı

5 Mayıs koronavirüs son dakika tablosu Covid-19 sayfası üzerinden paylaşılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından güncel koronavirüs tedbirlerine dikkat çekilirken, vatandaşlar güncel koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı verilerini araştırıyor. İşte, Türkiye'nin son dakika korona tablosu...

5 MAYIS KORONA TABLOSU

Türkiye'nin son dakika koronavirüs tablosu az sonra Sağlık Bakanlığı Covid-19 sayfası üzerinden paylaşılacak.

4 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Ekran Resmi 2021-05-05 00.36.22

Türkiye'de son 24 saatte 241 bin 747 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 997 kişinin testi pozitif çıktı, 336 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 483 oldu.

Son 24 saatte 38 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 554 bin 37'ye yükseldi.

Test sayısı 48 milyon 229 bin 733'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 929 bin 118, vefat sayısı 41 bin 527, ağır hasta sayısı 3 bin 452 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı koronavirüs testi

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