50 bin TL değerinde ama 3 bin TL'ye sattı! Çünkü... Bir de taşıtmış

Akıllara durgunluk veren olay, geçen cumartesi, Kağıthane Yeşilce Mahallesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Bir iş yeri sahibi, dükkanından inşaat malzemelerinin çalındığı söyleyerek polise başvurdu. Bunun üzerine polis ekipleri, çevredeki ve iş yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerin izlenmesinin ardından kimliği tespit edilen C.S. isimli şüpheli, 23 Ekim Pazar günü, ikamet ettiği evinde yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Daha önce uyuşturucu madde ticareti suçundan aranması ve benzer hırsızlık suç kaydı bulunan C.S., polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

50 BİN LİRA DEĞERİNDE! 3 BİN LİRAYA HURDACIYA SATMIŞ

İş yerinden çalınan inşaat malzemelerinin 50 bin lira değerinde olduğu, şüpheli C.S.’nin malzemeleri 3 bin liraya hurdacıya sattığı anlaşıldı.

KENDİSİNİ İŞ YERİ SAHİBİ OLARAK TANITIP ÇALDIKLARINI TAŞITMIŞ

Öte yandan C.S.’nin iş yerine girdikten sonra malzemelerin taşınması için kendisini iş yeri sahibi gibi göstererek çevredekilerden yardım istediği öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, malzemelerin birkaç kişi tarafından iş yerinden çıkarıldığı, bir el arabasıyla taşındığı görülüyor. (DHA)



