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  4. 50 yıl öncesinin neredeyse iki katı! Cumbre Vieja Yanardağı'nda lav yoğunluğu artıyor

50 yıl öncesinin neredeyse iki katı! Cumbre Vieja Yanardağı'nda lav yoğunluğu artıyor

01.10.2021 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı şimdiye kadar 80 milyon metreküp lav püskürttü.

50 yıl öncesinin neredeyse iki katı! Cumbre Vieja Yanardağı'nda lav yoğunluğu artıyor

La Palma'da 50 yıl önce aktif olan Teneguia Yanardağı'nın o dönemde 43 milyon metreküp lav püskürttüğünü hatırlatan Kanarya Adaları'ndaki volkanoloji uzmanları, Cumbre Vieja'nın 13 günde bunun neredeyse iki katı olan 80 milyon metreküp lav püskürtmesine dikkati çekti.

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İKİ YENİ AĞIZ DAHA AÇILDI

Diğer yandan son 5 gündür lav akışındaki yoğunluk devam eden yanardağda bugün iki yeni ağzın daha açıldığı bildirildi.

Cumbre Vieja'nın Kanarya Adaları'ndaki tipik volkanlar gibi hareket ettiğini vurgulayan uzmanlar, bugüne kadar öngörüleri aşan bir gelişme yaşanmadığını belirtti.

709 HEKTARLIK ALAN

Lavlar bugüne kadar 709 hektarlık alanı kaplarken 28 Eylül'den itibaren dökülmeye başladığı Atlas Okyanusu'nda da şimdiden 27 hektarlık alanı doldurdu.

Bölgedeki bazı tarım alanlarını ve seraları da yakıp geçen lavlar 30,2 kilometrelik yolun üzerinden geçerek 870'i tamamen kül olan binden fazla eve zarar verdi.

Uzmanlara göre 24 ila 84 gün aktif olması öngörülen Cumbre Vieja'nın mevcut durumda bölgedeki 1200 evi daha tehdit ettiği belirtiliyor.

La Palma'da 6 bin 200 kişi evlerinden tahliye edilmişti. (AA)

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