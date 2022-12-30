500 bin liralık altını böyle almış! Cinsel içerikli videolarla... Meslek haline getirmiş: Fenomen Gaga Bulut tutuklandı

Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut'tan skandal üstüne skandal! Daha önce sosyal medyada para karşılığı iki çocuğu öpüştürmesi nedeniyle tutuklanan ve ardından serbest kalan sosyal medya fenomeni Gaga Bulut bir kez daha akılalmaz bir olayla gündeme geldi. Bu kez de Gaga Bulut'un cinsel içerikli videolarla şantaj yaptığı ortaya çıktı. Üstelik evinde yapılan aramada suçtan elde ettiği değerlendirilen 500 bin lira değerinde altın ve nakit para ele geçirildi. Fenomen Gaga Bulut tutuklandı. İşte haberin tüm ayrıntıları...

EKİPLER TARAFINDAN TAKİBE ALINDI

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla toplumun genel ahlakını bozan, "iamgagabulut" adlı Instagram kullanıcısını takibe aldı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, kamuoyunda ’Gaga Bulut’ takma adıyla bilinen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ’un (26) bir sosyal medya uygulaması üzerinden kanal açıp cinsel içerikli videolar paylaştığı, elde ettiği görsellerde yer alan kişilere de görsellerin kaldırılması için şantaj yaptığını tespit etti.

DUDAK UÇUKLATTI! 500 BİN LİRA DEĞERİNDE ALTIN VE PARA ÇIKTI

Polis ekipleri, Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme Veya Ele Geçirmek, Şantaj suçlarından bugün şüpheliye ait adrese operasyon yaptı. Gaga Bulut takma adlı Bulut Altuğ, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda, çelik kasa içerisinde suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 500 bin lira değerinde altın ve para ele geçirildi.

CİNSEL İÇERİKLİ VİDEOLARLA TEHDİT VE ŞANTAJ

Gözaltına alınan Gaga Bulut takma adlı Bulut Altuğ, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Polis tarafından yapılan çalışmalarda, Altuğ’un bir sosyal medya platformunda yayınladığı videoları kendisine gönderenlerden de para istediği belirlendi. Ayrıca alınan müşteki ifadeleri ve şüphelinin ikametinde yapılan arama esnasında ele geçirilen materyaller içerisinde yapılan incelemeler ve internet üzerinden yapılan açık kaynak araştırmalarından, Altuğ’un vatandaşları bilerek ve isteyerek tuzağa düşürdüğü, temin ettiği görüntüleri sosyal medya platformunun kendi kurucusu olduğu grubunda paylaştığı ve arşivlediği, depoladığı görüntüler ile mağdur vatandaşlardan yardım adı altında yönlendirme yaptığı hesap ve şahıslara para göndermesi karşılığında sileceğini beyan ederek vatandaşları tehdit ederek şantaj yaptığı ve bunu meslek haline getirdiği, tespit edildi.

GAGA BULUT TUTUKLANDI! DAHA ÖNCE DE...

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Bulut Altuğ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Altuğ, 2018 Ekim ayında İzmir’de iki erkek çocuğa 100 lira vererek öpüştürdüğü videoyu sosyal medya hesaplarında yayınladığı için yargılandığı davada 17 yıl hapis cezasına çarptırılmış, daha sonra da serbest kalmıştı. (İHA)