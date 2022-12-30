HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 500 bin liralık altını böyle almış! Cinsel içerikli videolarla... Meslek haline getirmiş: Fenomen Gaga Bulut tutuklandı

500 bin liralık altını böyle almış! Cinsel içerikli videolarla... Meslek haline getirmiş: Fenomen Gaga Bulut tutuklandı

30.12.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada Gaga Bulut adıyla bilinen fenomen Bulut Altuğ'a dair flaş bir gelişme yaşandı. Fenomen, sosyal medya uygulamasında kanal açıp cinsel içerikli videolar paylaştığı, videodakilere görsellerin kaldırılması için para karşılığı şantaj yaptığı suçlamasıyla gözaltındaydı. Tutuklanan Gaga Bulut'un cinsel içerikli videoları gönderenlerden de videodakilerden de para istediği ve şantajcılığı meslek haline getirdiği ortaya çıktı. Evinde suçtan elde ettiği 500 bin TL'lik altın ele geçirilmişti.

500 bin liralık altını böyle almış! Cinsel içerikli videolarla... Meslek haline getirmiş: Fenomen Gaga Bulut tutuklandı

Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut'tan skandal üstüne skandal! Daha önce sosyal medyada para karşılığı iki çocuğu öpüştürmesi nedeniyle tutuklanan ve ardından serbest kalan sosyal medya fenomeni Gaga Bulut bir kez daha akılalmaz bir olayla gündeme geldi. Bu kez de Gaga Bulut'un cinsel içerikli videolarla şantaj yaptığı ortaya çıktı. Üstelik evinde yapılan aramada suçtan elde ettiği değerlendirilen 500 bin lira değerinde altın ve nakit para ele geçirildi. Fenomen Gaga Bulut tutuklandı. İşte haberin tüm ayrıntıları...

EKİPLER TARAFINDAN TAKİBE ALINDI

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla toplumun genel ahlakını bozan, "iamgagabulut" adlı Instagram kullanıcısını takibe aldı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, kamuoyunda ’Gaga Bulut’ takma adıyla bilinen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ’un (26) bir sosyal medya uygulaması üzerinden kanal açıp cinsel içerikli videolar paylaştığı, elde ettiği görsellerde yer alan kişilere de görsellerin kaldırılması için şantaj yaptığını tespit etti.

5be437c9-ea64-43f1-82a7-db4df531259d

DUDAK UÇUKLATTI! 500 BİN LİRA DEĞERİNDE ALTIN VE PARA ÇIKTI

Polis ekipleri, Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme Veya Ele Geçirmek, Şantaj suçlarından bugün şüpheliye ait adrese operasyon yaptı. Gaga Bulut takma adlı Bulut Altuğ, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda, çelik kasa içerisinde suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 500 bin lira değerinde altın ve para ele geçirildi.

6e541e51-95a2-4176-9238-e994f4c7fe78

CİNSEL İÇERİKLİ VİDEOLARLA TEHDİT VE ŞANTAJ

Gözaltına alınan Gaga Bulut takma adlı Bulut Altuğ, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Polis tarafından yapılan çalışmalarda, Altuğ’un bir sosyal medya platformunda yayınladığı videoları kendisine gönderenlerden de para istediği belirlendi. Ayrıca alınan müşteki ifadeleri ve şüphelinin ikametinde yapılan arama esnasında ele geçirilen materyaller içerisinde yapılan incelemeler ve internet üzerinden yapılan açık kaynak araştırmalarından, Altuğ’un vatandaşları bilerek ve isteyerek tuzağa düşürdüğü, temin ettiği görüntüleri sosyal medya platformunun kendi kurucusu olduğu grubunda paylaştığı ve arşivlediği, depoladığı görüntüler ile mağdur vatandaşlardan yardım adı altında yönlendirme yaptığı hesap ve şahıslara para göndermesi karşılığında sileceğini beyan ederek vatandaşları tehdit ederek şantaj yaptığı ve bunu meslek haline getirdiği, tespit edildi.

b2169774-fa41-4398-9ed7-c5a6527f8a39

GAGA BULUT TUTUKLANDI! DAHA ÖNCE DE...

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Bulut Altuğ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Altuğ, 2018 Ekim ayında İzmir’de iki erkek çocuğa 100 lira vererek öpüştürdüğü videoyu sosyal medya hesaplarında yayınladığı için yargılandığı davada 17 yıl hapis cezasına çarptırılmış, daha sonra da serbest kalmıştı. (İHA)

d2d19e09-e077-4025-8d2a-07ee8b202823

Cinsel içerikli videolar ve şantaj... Sosyal medya fenomeni gözaltında Cinsel içerikli videolar ve şantaj... Sosyal medya fenomeni gözaltında

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ATM'den çektikleri paraya bakınca gözlerine inanamadılarATM'den çektikleri paraya bakınca gözlerine inanamadılar
İstanbul uçağında yürekleri ağza getiren olay! İstanbul uçağında yürekleri ağza getiren olay!
Sınıf arkadaşlarını tekme tokat dövüp zorla oynattılar!Sınıf arkadaşlarını tekme tokat dövüp zorla oynattılar!
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Şantaj Tehdit Altın Gaga Bulut cinsel cinsel içerik video

En Çok Okunan Haberler

Gelir vergisi tarifesi açıklandı! Yol ve yemek ücretleri...

Gelir vergisi tarifesi açıklandı! Yol ve yemek ücretleri...

Vergi dilimleri açıklandı! '105 bin TL olur mu?' deniyordu...

Vergi dilimleri açıklandı! '105 bin TL olur mu?' deniyordu...

Çok konuşulacak 'İmamoğlu' ve 'Yavaş' çıkışı! "Erdoğan buldozer gibi ezip geçer"

Çok konuşulacak 'İmamoğlu' ve 'Yavaş' çıkışı! "Erdoğan buldozer gibi ezip geçer"

Yer: Ankara! İnşaat sırasında bulundu, 'gizemli' tünel korkuya yol açtı

Yer: Ankara! İnşaat sırasında bulundu, 'gizemli' tünel korkuya yol açtı

'Erdoğan ve Bahçeli seçim tarihini belirledi' iddiası! Canlı yayında tarih verdi

'Erdoğan ve Bahçeli seçim tarihini belirledi' iddiası! Canlı yayında tarih verdi

Bu akşamı işaret etti! "Yeni yıla müjdeyle gireceğiz"

Bu akşamı işaret etti! "Yeni yıla müjdeyle gireceğiz"

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Bu yılbaşında kendinize ve sevdiklerinize verebileceğiniz en güzel hediye...

Bu yılbaşında kendinize ve sevdiklerinize verebileceğiniz en güzel hediye...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.