51/5-a trafik cezası nedir? 51/5-a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Önceden belirlenen ve bildirilen resmî hız sınırlarını aşan sürücüler, ehliyetlerine yansıyacak olan ceza puanları ve idari para cezalarına tabi tutulurlar. Şehir içi ve şehir dışı yollarda her araç tipi için belirlenmiş olan azami hız sınırları mevcuttur ve sürücülerin bu kurallara uymaları gerekir. Hız cezaları %10 ile başlar ve farklı kademelerle çeşitlendirilerek cezai yaptırımlar uygulanır. Araçların hızlarını ölçmek ve yerlerini belirlemek için kullanılan radar gibi araçların belirli kurallar dâhilinde bulundurulması ve kullanılması gerekir.

51/5-a trafik cezası nedir?

51/5-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu araçların hızlarını tespit etmek, araçların yerlerini belirlemek ve sürücüleri uyarmak için kullanılan araçlarla ilgilidir. Radar olarak da adlandırabileceğimiz bu araçlar, sürücülerin hız sınırlarına uyup uymadıklarını kontrol eden ve şehrin bazı noktalarında bulunan araçlardır. Radar gibi araçların kullanımı kurallar dâhilinde olmaktadır. 51/5-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu ise araçların hızını, yerini tespit eden ve sürücüleri uyaran cihazları imal ve ithal etmenin yasak olmasıyla ilgilidir. Bu tarz cihazları üretmek ve ithal etmek yasaktır.

51/5-a trafik cezası kimlere uygulanır?

Aracın yerini, hız sınırını tespit eden cihazları imal ve ithal etmek konulu 51/5-a trafik cezası sürücülere ya da araç sahibine uygulanmaz. 51/5-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu uyarınca cezalar bu cihazları imal eden ya da ithal eden kişilere uygulanır. Ayrıca bu cihazlar mahkeme kararıyla müsadere edilir.

51/5-a trafik cezası tutarı nedir?

51/5-a kodu dâhilinde kesilen trafik cezası sadece bir para bedeline sahip değildir. 51/5-a trafik cezası tutarı yanı sıra cezai yaptırım uygulanan kişi ve kişilere 6 ila 8 ay arası değişmekle birlikte hapis cezası uygulanır. 51/5-a trafik cezası tutarı 2023 yılı için 12.348 TL ila 20.596 TL arasında değişmektedir. 51/5-a trafik cezası tutarı dışında kişilerin ehliyetlerine el konulması ya da trafikten men edilmesi gibi bir durum söz konusu değilken bu cezayı almış kişilere hapis cezası uygulanır.



