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51/2-c trafik cezası nedir? 51/2-c trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

08.01.2023 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem şehir içi hem de şehir dışı yollarda yolculuk yapmak için önceden belirlenmiş olan bazı hız limitleri vardır. Bu limitlerin aşılması hâlinde idari para cezası ve ehliyet ceza puanı uygulaması yapılır. Hız limitinin aşılması belli yüzdelere göre sınıflandırılmış ve ücretlendirilmiştir. Radar cezası olarak da bilinen 51 / c-2 trafik cezası da bu cezalar arasında yer alır. Peki, 51/2-c trafik cezası nedir ve kimlere uygulanır?

51/2-c trafik cezası nedir? 51/2-c trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Karayolları Trafik Kanunu belirlenen resmî hız sınırlarına göre bazı maddi yaptırım uygulamaları barındırır. Kanunun 51. maddesinde hız sınırlarına uyma zorunluğu adındaki başlıkta 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununu kuralları uygulanır. İtiraz durumu söz konusu ise gerekli evraklar ve dilekçe ile birlikte yetkili mercilere başvuruda bulunulması gerekir.

51/2-c trafik cezası nedir?

Sürücülerin, yolcuların can güvenliğini sağlamak, olası kazaların önüne geçebilmek, trafiğin düzenini korumak amacıyla bazı trafik cezaları belirlenmiş ve kodlanmıştır. Hız sınırı aşımı ile ilgili olan trafik cezası kodlarından biri de 51/2 c trafik cezasıdır. Belirtilen hız sınırlarının hangi oranda aşıldığına göre değişiklik gösteren bir maddi yaptırım uygulanır. 51/2-c trafik cezası maddesi ihlalin konusu 2023 yılı için kararlaştırılarak netleştirilmiştir. Trafik cezalarındaki büyük artışlar %30 ya da %50 oranlarında hız sınırını aşan kişiler için farklı idari para cezalarıyla sınıflandırılmıştır. 51/2-c trafik cezası maddesi ihlalin konusu ise şehir içi ve şehir dışı yollarda araç tiplerine göre belirlenmiş azami hız sınırını %50 oranında aşmaktır.

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51/2-c trafik cezası kimlere uygulanır?

Radar cezalarından birisi olan 51/2-c trafik cezası maddesi ihlalin konusu olan kişi araç sürücüsüdür. Belirlenen hız limitlerini aşan ve bu hız limitlerine uymayan sürücülere 51/2-c trafik cezası uyarınca ceza kesilir. Radar cezaları genel olarak araç plakasına yazıldığı için bu ceza araba sahibine gönderilir. 51/2-c kapsamında alınan cezada ehliyete el konulmaz, trafikten men edilmez ancak para cezası ve ceza puanı işlenir.

51/2-c trafik cezası tutarı nedir?

Trafik cezalarının bir maddi karşılığı bulunur. 51/2-c trafik cezası tutarı, diğer radar cezalarına göre en yüksek bedele sahip cezadır. 2023 yılı için belirlenmiş olan 51/2-c trafik cezası tutarı 4.064 TL'dir. Erken ödeme imkanı ve taksitle ödeme seçenekleri de bulunur. Kesilen cezanın on beş gün içinde ödenmesi durumunda %25 oranında erken ödeme indiriminden faydalanılması mümkündür. 51/2-c trafik cezası tutarı erken ödendiği takdirde indirimle birlikte 3.048 TL olur. 51/2-c trafik cezası tutarı dışında on beş puan ehliyet cezası da söz konusudur. Buna göre hız sınırını aşarak cezaya tabi tutulacak olan kişi 15 ceza puanına tabi tutulur. 15 puanlık kesinti ehliyete yansır.

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