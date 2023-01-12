51/2-b trafik cezası nedir? 51/2-b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

51/2b ceza kodu, trafik ceza kodlarından biridir. Bu ceza kodu önceden belirlenmiş olan hız sınırlarının yüzde kaç oranında aşıldığına göre değişiklik gösterir. Bu oranlar %10, %30 ve %50 şeklindedir. Her bir yüzde için ceza tutarı farklıdır. Cezaların, kesildikleri tarihten itibaren 15 iş günü içinde ödenmesi durumunda erken ödeme indiriminden faydalanmak mümkündür.

Farklı trafik cezası kodlarından biri de hız sınırının aşılmasına göre kesilen 51/2-b trafik cezasıdır. Önceden belirlenmiş olan hız sınırlarını bazı yüzdelerle aşan araç sahipleri hem ehliyetleri için puan cezası hem de para cezası alırlar. 51/2-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu sürücüleri ve araç sahiplerini ilgilendiren biri konudur. 51/2-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu belirlenmiş olan hız sınırlarının %30 ila %50 arasında geçmektir ve bu yüzdeye %50'de dâhildir. Araçlar, araç tipine ve yol durumuna bağlı olarak belirlenen hız sınırları içerisinde hareket etmelidir. Örneğin 70 km/h hızla gidilmesi gerektiği trafik ışıklarıyla belirtilmiş bir yolda %90 km/h ile gidilirse hız sınırı %30 oranında aşılmış olur.

51/2-b trafik cezası kimlere uygulanır?

Radar cezaları olarak da adlandırılan 51/2-a, 51/2-b ve 51/2-c cezaları sürücülere yazılır. Radar cezaları araba plakasına da yazılabilir. İşleten sıfatı gereğince radar cezası araç sahibine yollanır. İtiraz durumu söz konusu ise itiraz yapılabilecek merci Sulh Ceza Mahkemesi’dir. Ceza için kişiye ulaşan tutanakta bu bilgiye yer verilir. İtiraz durumunda dilekçe yazılmalı ve bazı evraklar ile birlikte bu dilekçe ilgili makama teslim edilmelidir. İtiraz için ruhsat fotokopisi, kararın tutanak tebligatı evrakının fotokopisi, kimlik, trafik karar fotokopisi ve itiraz dilekçesiyle başvurulmalıdır.

51/2-b trafik cezası tutarı nedir?

2023 yılı için hız sınırı ve yüzdelere göre uygulanacak olan ceza tutarları Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açıklanmıştır. 51/2-b trafik cezası tutarı 2023 yılı için 1.979 TL olarak belirlenmiştir. Cezanın tebliğ edilmesini takiben 51/2-b trafik cezası tutarı 15 iş günü içerisinde ödenirse % 25 oranında indirim uygulanır. İndirimli 51/2-b trafik cezası tutarı 1.484,25 TL'dir. Trafik cezalarının diğer adı ile radar cezasının sorgulaması PTT, e-devlet kişisel hesabı ve Emniyet Genel Müdürlüğü sitesi üzerinden yapılabilir.



