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51 yaşında genç gözükmesini sağlayan tüyolarını paylaştı! "Botoks ve dolgu yaptırmadan..."

18.06.2023 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Botoks ve dolgu gibi işlemler olduğunuz yaştan daha genç görünmenizi sağlayabiliyor. Ancak bu işlemlerin süresi yeteri kadar uzun sürmeyebiliyor. Bu nedenle birçok kişi genç görünmenin doğal yollarını araştırıyor. TikTok'ta 51 yaşındaki bir kadın genç görünümünün sırlarını paylaşarak yaşlanma karşıtı önerilerde bulundu.

51 yaşında genç gözükmesini sağlayan tüyolarını paylaştı! "Botoks ve dolgu yaptırmadan..."

İngiltere'de yaşayan 51 yaşındaki Anna Kalebic, insanların onlarca yıl daha genç göründüğünü söylemesine rağmen hiç Botoks kullanmadığını açıkladı. Anna, yayınladığı videoda "'Sen 51 yaşındasın, bu senin tersine yaşlanman gibi, bunu nasıl yapıyorsun?'" gibi yorumlar aldığını ve genç gözükmesinin sırrını paylaştı.

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Anna, giyiminde yaptığı farklılıklarda 40 yaşındaki halinden çok daha genç gözüktüğünü paylaştı. Stilde yapılan ufak değişimler yaşınızı oldukça genç gösterebiliyor. Anna, videonun üzerine "Botoks veya dolgu olmadan yaş nasıl tersine çevrilir " diye yazdı.

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Skinny kot pantolonunu değiştirdiğini, bunun yerine daha trend geniş paça pantolonları veya bedene oturan kot pantolon giyiyorsa kırpılmış seçenekleri tercih ettiğini açıkladı.

MAKYAJ RUTİNİNİ DE DEĞİŞTİRDİ

Ardından makyaj rutinini cildine uyacak şekilde tamamen değiştirdiğini açıkladı. Makyajımı da yeniledim dedi. "90'larda benim için işe yarayan şey artık benim için çalışmıyor."

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DOĞRU SAÇ STİLİ KIRIŞIKLIKLARI GİZLİYOR

Son olarak yeni saç stilinin kendisini daha genç göstermekte harikalar yarattığını açıkladı. Anna, "Saç büyük bir fark yaratıyor. Stilistime gidiyorum ve yüzü çerçeveleyen katmanlara sahip, yüzümde daha yumuşak olan ve yanlardaki kırışıklıklarımı gizleyen Fransız kahküllerini istiyorum." dedi.

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