52 yaşındaki kadın uyguladığı makyaj trendiyle yıllara meydan okuyor! Bu trend en az 20 yaş gençleştiriyor

TikTok'ta ortaya çıkan güzellik trendleri birçok kadını etkiliyor. Son zamanlarda popüler olan pembe pudra özellikle orta yaşlı kadınların favori makyaj malzemeleri arasında yer alıyor. 52 yaşındaki iki çocuk annesi Joanne Baxter, genç görünmek için kullandığı en basit numarayı sosyal medya hesabından paylaştı. Bu tüyo o kadar işe yarıyor ki insanlar onu 25 yaşında sanıyor.

Makyaj tutkunu olan Joanne, 20.6 bin TikTok takipçisine, yüzünde güzel bir ışıltı tutmak için yüz rutinine kattığı güzellik tüyosunu açıkladı. Her şeyin pembe göz altı trendine bağlı olduğunu söyledi. Makyaj hayranları yüzü kaldırmaya yardımcı olmak için gözün altında pembe bir pudra kullanıyor.

YÜZÜ ANINDA KALDIRIYOR

Joanne, “52 yaşındayım, pembe göz altı trendi için çok mu yaşlıyım ? Hiçbir şekilde çok yaşlı değilim. Pek çok video kaydırdım. Hepsi genç, hepsi güzel, görünürde bir çizgileri, kırışıkları, koyu halkaları yok ama onları anlıyorum. Kullandığım pudranın pek çok tonu var, bende de hafif olanı var ve onu kesinlikle seviyorum. "

Joanne, yüzünün bir tarafını tamamladıktan sonra, yüzünün henüz dokunmadığı ve makyaj yaptığı diğer tarafıyla karşılaştırdı. El değmemiş tarafını işaret ederek “Bu 12 saatlik makyajı sadece tazeliyorum çünkü dışarı çıkmam gerekiyor ama bak, pembe pudra ne kadar fark ediyor. Dediğim gibi, tüm gün yüzümde olan makyaja sadece birazcık pembe pudra kullanmak yüzü kaldırıyor ve güzelce parlak ve kırışıksız cilt sağlıyor."



