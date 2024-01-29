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52 yaşındaki sapık 9 yaşındaki çocuğun cinsel organını ısırarak kopardı!

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
29.01.2024 10:45 | Son Güncelleme:
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Korkunç istismarın adresi Ankara... Sincan'da sokakta oyun oynayan 4 çocuktan yardım isteyen Evren Demirci çocukları bodruma götürüp sünnet olup olmadıklarını sordu. 4 çocuktan 3'ü üst kata kaçmayı başardı ancak talihsiz Human kaçamadı. Sapık komşu, Human'ın cinsel organını ısırarak kopardı. 46 gün hastaneden tedavi gören çocuğun uzvu ise yerine eklenemedi. İşte kan donduran olayın detayları...

52 yaşındaki sapık 9 yaşındaki çocuğun cinsel organını ısırarak kopardı!

10 Ağustos'ta Ankara'da yaşanan olay duyanlara 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Sapık komşu Evren Demirci sokakta oynayan 4 çocuğu gözü kestirerek yanlarına gitti. Yardım isteme amacıyla çocukları kandıran cani bodruma götürdükleri çocuklardan Human'a hayatının kabusunu yaşattı. Şimdi aile de çocuk da yetkililerden yardım bekliyor...

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"İÇERİYE ÇAĞIRDI ISIRDI"

Ankara'da yaşanan korkunç olayın ardından mağdur çocuk ve ailesi konuştu. 9 yaşındaki Human o anları anlatırken zorlandı. Human ilk sözlerinde "Yardım etmek için gittik. Bana sünnet oldunuz mu dedi. Ben de evet dedim. Arkadaşlarım yana kaçmıştı ben oradaydım. Diğer arkadaşlarım üst kata kaçtı. Sonra beni içeriye aldı ısırdı. Kaçmak istedim kaçamadım." dedi.

Olay sonrası kahrolan aile ise konuyla ilgili zor durumda olduklarını belirterek, "Çocuğu yatırıyor. Gırtlağına, gözlerine çökerek, çocuğun cinsel organını ısırarak tabandan koparıyor. Ardından çocuğun gözlerini çıkarmaya çalışmış. Gırtlağını sıkmış" ifadelerini kullandı.

46 GÜN HASTANEDE KALDI

Dehşeti düşüren olaydan sonra bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yapılan incelemenin ardından çocuğun uzvu bulundu ve talihsiz çocuk hastaneye kaldırıldı. 46 gün hastanede kalan Human 48 saatlik de bir ameliyat geçirdi. Ancak operasyondan istenilen sonuç elde edilemedi ve uzuv yerine geri eklenemedi.

“DAHA ÖNCE DE CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU”

Acılı ailenin sapık Evren Demirci'nin daha önce de cinsel saldırılarda bulunduğunu belirtti.

Human'ın babası, "Komşularımızda da önceden böyle bir olay olmuş üst katımızdaki komşumuzun çocuğunun cinsel organını da ısırmaya çalışmış onu koparamamış onu sıyırmış" dedi.

tv100'e konuşan aile, küçük çocuğun ameliyat masrafları için yetkililerden yardım beklerken Human'ın annesi isyan ederek, "Ben bir aydır yemek yiyemedim. Bu çocuğu akıbeti ne olacak? Bütün yetkililerimizden yardım bekliyoruz. Ben çocuğumu gördükçe acıyorum. Ben dayanamıyorum." ifadelerini kullandı.

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cinsel istismar Ankara cinsel organ
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