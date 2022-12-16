53 yaşındaki Jennifer Lopez “Bugüne kadar botoks yaptırmadım” diyerek gençlik sırrını paylaştı

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez hem başarıları hem de güzelliğiyle tüm dünyada ses getiriyor. Güzel şarkıcının 53 yaşında olduğunu duyanlar şaşkınlığa uğruyor. Jennifer Lopez'in genç görünümünün botoks ile olduğu düşünülse de Lopez, “Bugüne kadar botoks yaptırmadım” diyerek güzelliğini korumak için daha doğal bir yol aradığını söyledi.

Hayranları, 53 yaşındaki Jennifer Lopez'in cildinin nasıl bu kadar taze, kusursuz ve ışıltılı göründüğünü merak ediyor. J.Lo, cildinin durumunu korumasına yardımcı olan günlük cilt bakımı rutinini paylaşmaktan mutluluk duyuyor. Son zamanlarda, Lopez bir cilt bakım kozmetiği serisi olan JLO Beauty'yi piyasaya sürdü ve son zamanlarda paylaştığı rutin tamamen kendi ürünlerinden oluşuyor. Cilt bakımı rutini oldukça basit ve sadece 4 adımdan oluşuyor, bu yüzden hızlıca kendiniz deneyebilirsiniz.

JENNIFER LOPEZ'İN CİLT BAKIM RUTİNİ

İlk adım, derinlemesine bir temizliktir - J.Lo, temizleyicisiyle yüzünü yıkar.

Daha sonra serum uygulayarak devam eder. Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez serum kullandığını paylaştı. "Yüz için vitaminler" diyor. "Bunu sabah ilk iş vitaminlerimi almak gibi düşünmeyi seviyorum," diye paylaştı . Lopez, serumun "emilmesine" izin verir ve üçüncü adıma geçer.

EN ÖNEMLİ SIRRI DÜZENLİ GÜNEŞ KREMİ KULLANMAK

Ardından güneş kremi gelir. Muhtemelen şarkıcının tüm rutinindeki en önemli adımdır. Güneş kreminin yirmili yaşlarının başından beri en büyük güzellik sırrı olduğunu paylaştı .

Son adım ise gözlerinin altına ve kaşlarının arasına sürdüğü göz kremidir.

Bununla birlikte, dış bakım kadar eşit derecede önemli olan, iç ruh halidir. Lopez sabaha günün geri kalanı için doğru ruhu ayarlayarak başlar. Lopez, "Ben önce zihnimi, ruhumu besliyorum," diyor. Lopez sabahları telefonunu bir kenara bıraktığını ve "Doğru niyetler ve doğru düşüncelerle kendimi güne hazırlıyorum..." diye paylaştı.

