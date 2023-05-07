53 yaşındaki Jennifer Lopez'in zarif yaşlanmak için uyguladığı 4 güzellik adımı! "Bugüne kadar botoks yaptırmadım"

Jennifer Lopez, yıllara meydan okuyan fiziği ve ikonik stiliyle dikkat çekmeyi başarıyor. Gençliğinden itibaren aynı tarz üzerinden ilerleyen Lopez, yaptığı makyajlarda nude rujlar kullanmayı tercih ederken gözlerini ön plana çıkartarak çarpıcı bakışlarını vurguluyor. "Bugüne kadar hiç botoks yaptırmadım" diyen Lopez, genç görünmesini sağlayan basit cilt bakımını anlatarak hayranlarına ilham oluyor.

YAŞ SADECE BİR SAYIDIR

Jennifer Lopez, botoks hakkında “Bunu yapan insanlara karşı hiçbir şeyim yok; bu benim işim değil." diyerek cildini tedavi etmek için daha doğal bir yol aradığını söylüyor. J.Lo, internette yayınladığı bir videoda, "Dışarı çıkıp herkese 50 yaşında olduğumu bildirmek istediğimde herkes deli olduğumu düşündü. Bir kadın olarak bunu yapmak, insanlara hayatlarının belirli bir noktasında kadınları silemeyeceğinizi bildirmek için önemliydi." Mesajı açık: yaş sadece bir sayıdır ve kadınlar hayatlarının her aşamasında kutlanmalı ve değer verilmelidir.

LOPEZ'İN CİLT BAKIM RUTİNİ

Jennifer Lopez'in cilt bakımı rutini oldukça basit. Yalnızca dört adımdan oluşuyor.

İlk adım, derinlemesine bir temizliktir - J.Lo, temizleyicisiyle yüzünü yıkıyor.

Daha sonra serum uygulayarak devam ediyor. Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez serum kullandığını paylaştı. "Bunu sabah ilk iş vitaminlerimi almak gibi düşünmeyi seviyorum," diye paylaştı. Lopez, serumun "emilmesine" izin veriyor ve üçüncü adıma geçiyor.

Ardından güneş kremi geliyor. Bu adım güzel şarkıcının tüm rutinindeki en önemli adımdır. Güneş kreminin yirmili yaşlarının başından beri en büyük güzellik sırrı olduğunu paylaştı.

Son adım ise gözlerinin altına ve kaşlarının arasına sürdüğü göz kremidir.

Bununla birlikte, dış bakım kadar eşit derecede önemli olan, iç ruh halidir. Lopez sabaha günün geri kalanı için doğru ruhu ayarlayarak başlar. Lopez, "Ben önce zihnimi, ruhumu besliyorum," diyor. Lopez sabahları telefonunu bir kenara bıraktığını ve "Doğru niyetler ve doğru düşüncelerle kendimi güne hazırlıyorum..." diye paylaştı.



