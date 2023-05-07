53 yaşındaki Jennifer Lopez'in zarif yaşlanmak için uyguladığı 4 güzellik adımı! "Bugüne kadar botoks yaptırmadım"

Jennifer Lopez, yıllara meydan okuyan fiziği ve ikonik stiliyle dikkat çekmeyi başarıyor. Gençliğinden itibaren aynı tarz üzerinden ilerleyen Lopez, yaptığı makyajlarda nude rujlar kullanmayı tercih ederken gözlerini ön plana çıkartarak çarpıcı bakışlarını vurguluyor. "Bugüne kadar hiç botoks yaptırmadım" diyen Lopez, genç görünmesini sağlayan basit cilt bakımını anlatarak hayranlarına ilham oluyor.
Jennifer Lopez, botoks hakkında “Bunu yapan insanlara karşı hiçbir şeyim yok; bu benim işim değil." diyerek cildini tedavi etmek için daha doğal bir yol aradığını söylüyor. J.Lo, internette yayınladığı bir videoda, "Dışarı çıkıp herkese 50 yaşında olduğumu bildirmek istediğimde herkes deli olduğumu düşündü. Bir kadın olarak bunu yapmak, insanlara hayatlarının belirli bir noktasında kadınları silemeyeceğinizi bildirmek için önemliydi." Mesajı açık: yaş sadece bir sayıdır ve kadınlar hayatlarının her aşamasında kutlanmalı ve değer verilmelidir.
Jennifer Lopez'in cilt bakımı rutini oldukça basit. Yalnızca dört adımdan oluşuyor.
Bununla birlikte, dış bakım kadar eşit derecede önemli olan, iç ruh halidir. Lopez sabaha günün geri kalanı için doğru ruhu ayarlayarak başlar. Lopez, "Ben önce zihnimi, ruhumu besliyorum," diyor. Lopez sabahları telefonunu bir kenara bıraktığını ve "Doğru niyetler ve doğru düşüncelerle kendimi güne hazırlıyorum..." diye paylaştı.