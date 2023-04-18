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54 yaşındaki Jennifer Aniston yaşlanma karşıtı güzellik sırrını açıkladı! "Yüzümü fazla yıkamıyorum"

18.04.2023 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jennifer Aniston, Friends dizisindeki ikonik Rachel karakteriyle arttırdığı hayran kitlesi tarafından oldukça yakından takip ediliyor. 54 yaşındaki güzel oyuncu yaşına göre çok daha genç görünüyor. Doğallıktan yana olan Jennifer Aniston, yaşlanma karşıtı cilt bakım rutinini açıkladı.

54 yaşındaki Jennifer Aniston yaşlanma karşıtı güzellik sırrını açıkladı! "Yüzümü fazla yıkamıyorum"

Kadınların her zaman genç ve bakımlı görünmesi gerektiği düşüncesi birçok kadın için oldukça baskılayıcı oluyor. Geniş hayran kitlesine sahip kadınlar kendi uyguladıkları bakımları açıklayarak dayatılan yapay güzellik baskılarına karşı çıkıyor. Jennifer Aniston, insanların 50'li yaşlarında olduğu için harika göründüğünü söylemesinden bıktığını açıkladı. Botoks yaptırmadan sağladığı basit yaşlanma karşıtı bakımını açıkladı.

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Hayranları güzel oyuncunun nasıl genç kaldığını merak ediyor. Ancak aktris görünüşüyle ilgili sürekli yapılan yorumlar ve "yaşına göre" iyi göründüğü imasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Cilt bakımı rutini basit ama etkili ve sağlıklı kalmasına ve genç görünmesine yardımcı olan tüyoları açıkça paylaştı.

CİLT BAKIMINDA SABUN VE SU KULLANIYOR

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Aniston, çok aktif bir hayat sürüyor ve sade bir cilt bakımı rutinini tercih ediyor. “Tüm yüz rejimim, kendimi uyandırmak için sadece sabun ve su, ardından içinde SPF bulunan bir çeşit günlük nemlendirici. Hızlı. Dürüst olmak gerekirse, hiçbir yerde çok uzun süre oyalanmam; işler benim için olabildiğince kolay olmalı” dedi

YÜZÜNÜ FAZLA YIKAMIYOR

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Yüzünüzü çok sık yıkamak cildinizi kurutabilir ve hatta yağlı görünmesine neden olabilir. Friends yıldızı , cildin koruyucu bariyerini bozmamak ve doğal cilt yağlarını bozulmadan tutmak için yüzünü çok sık temizlemiyor. “Yüzümü fazla yıkamıyorum ve mümkün olduğunca organik olduğunu düşündüğüm besleyici şeyler yiyorum,"

YILLARDIR AYNI NEMLENDİRİCİYİ KULLANIYOR

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Aniston, gençliğinden beri aynı nemlendiriciyi kullandığını itiraf ediyor. “Ben bir alışkanlık yaratığıyım. Tek başıma dışarı çıktığımda, bu banyomun temel öğesiydi. Sadece onu seviyorum. Arabamda bir şişe var. Bütün banyolarımda var. Çok kurumadan önce duştan çıkar çıkmaz sürün. ”diye tavsiye etti.

YÜZÜNE BUZLU SU ÇARPIYOR

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Aşırı sıcak su, sağlıklı cilde bile zarar verebilir ve hassas hale getirebilir. Öte yandan yüzünüze buz küpleri sürmek koyu halkalarınızı daha az görünür hale getirebilir, diğer güzellik ürünlerinin emilimini artırabilir ve hatta dudaklarınızı yumuşatabilir. Aniston, cildine tazelenmiş bir görünüm vermek için uyandığında yüzünü buzlu suyla yıkamayı sevdiğini söylüyor. “Bir kase buzlu su alın ve yüzünüze 25 kez çarpın. Bu, Joan Crawford'un eskiden yaptığı eski usul bir numara." diye paylaştı.

GÜNE LİMONLU SU İÇEREK BAŞLIYOR

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Aniston, güne bir bardak sıcak su ile başladığını paylaştı. “Uyandığımda, içinde bir dilim limon olan standart bir fincan sıcak su yapacağım” dedi . “İnsanlar için sahip olduğum en iyi güzellik ipucu, dürüst olmak gerekirse uyumak ve su içmek. Çok az insanın gerçekten su içtiğini biliyor muydunuz? Arkadaşım Courteney Cox'a her zaman kızacağım çünkü bana bugün bir yudum su içmediğini söyleyecek ve ben de... aklını mı kaçırdın? Su her şeydir diyeceğim” dedi.


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