53/1-a trafik cezası nedir? 53/1-a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Düzenli trafik işleyişi ve kazaların önüne geçme amacıyla uygulanan trafik cezalarından biri de 53/1-a trafik cezasıdır. Kanunda belirlenen kuralları ihlal ederek bu cezayı ödemekle yükümlü olan kişiler ödemelerini peşin olarak ya da taksit seçeneklerini tercih ederek yapabilirler. Ayrıca 15 iş günü içinde ödeme yapanlar için erken ödeme indirimi söz konusu olur. Bu indirim de cezanın belli bir oranı kapsamında uygulanır.

53/1-a trafik cezası nedir?

Trafik Kanununda yer alan "Dönüş Kuralları" ana başlığının altındaki 53. maddede yer alan kuralları ihlal eden kişiler maddeden adını alan 53/1-a kodlu trafik cezasına tabi tutulurlar. İdari para cezası dışında ehliyete yansıyan ve geri dönüşü olmayan ceza puanı kesintisi de yapılır. 53/1-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu kısaca sağa dönüş kurallarına uymamak olarak özetlenebilir. Sağa dönüş yapılırken sağa sinyal yakmak, şehir içinde 30 metre şehir dışında 150 metre önceden sağ şeride yanaşmak, hızı azaltmak, geçiş üstünlüğü olanlara geçiş hakkı tanımak ve bir manevrayla kontrollü bir şekilde geçiş sağlanması gerekir. Sağa dönüş kurallarına riayet edilmediği takdirde 53/1-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu uyarınca ceza uygulanır.

53/1-a trafik cezası kimlere uygulanır?

53/1-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu gereğince ceza sürücülere yazılır. Ancak radar ya da fahri polis üzerinden bu cezalar direkt araç plakasına yazılabilir ve bu cezalar araç sürücüsüne iletilir. Bu ceza nedeniyle sürücünün ehliyetine el konulmaz ya da araç trafikten men edilmez ancak 53/1-a trafik cezası tutarını ödemekle mesuldür.

53/1-a trafik cezası tutarı nedir?

53/1-a trafik cezası tutarı 2023 yılı için Karayolları Genel Müdürlüğünce açıklanan rakamlar doğrultusunda 436 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutarı 15 gün içinde ödeyen kişiler erken ödeme indiriminden faydalanırlar. %25 indirim oranıyla birlikte 436 TL olan 53/1-a trafik cezası tutarı 327 TL olur. 53/1-a trafik cezası için ehliyete yansıtılan ceza puanı 20 olarak açıklanmıştır. Sürücüler ve araç sahipleri, bir yıl içinde 100 puanlık kesintiye maruz kalırlarsa ehliyetlerine el koyulur. 53/1-a trafik cezası maddesi ihlalin konusunda herhangi bir itiraz etme durumu söz konusu ise itirazın ilgili belgeler ve kesilen trafik cezası ile birlikte ilgili makamlara şahsen başvuru yapılması gerekir.