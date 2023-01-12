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53/1-d trafik cezası nedir? 53/1-d trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

09.01.2023 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafikteki düzeni sağlamak, trafiğin akışını düzenli olarak devam ettirmek, can ve mal kaybının önüne geçmek ya da kazalara engel olabilmek için trafik kanunları doğrultusunda belirlenmiş olan bazı kurallar vardır. Bu kuralların ihlalleri idari para cezası ya da ehliyete yansıyan geri dönüşsüz ceza oyanları olarak araç sürücülerine yansıtılır. Kuralların ihlali söz konusu olduğu zaman kesilen ceza kodlarından biri de 53/1-d kodlu trafik cezasıdır. Dönüş kurallarından olan 53/1-d nedir?

53/1-d trafik cezası nedir? 53/1-d trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Kazalara sebebiyet vermemeleri, trafiğin olağan düzenini bozmamaları ve can ya da mal kaybına neden olmamaları için araç sürücülerine bazı cezai yaptırımlar uygulanır. Çoğu idari para cezası olarak uygulanan bu trafik cezaları araç sahiplerini ve sürücüleri kuralların ihlalinden caydırıcı nitelikte olacak şekilde belirlenmiştir. Araç sürücülerin kuralları farklı oranlardaki ihlal etmeleri söz konusu olduğu durumlarda hem ehliyet puanından ceza kesintisi hem de idari para cezası uygulanır. Cezalar, ihlal edilen kurallara göre ve ihlal edildikleri oranlar doğrultusunda uygulanır. 53/1-d trafik cezası da kanunda yer alan aynı isimli maddedeki kuralların ihlali durumunda kesilir.

53/1-d trafik cezası nedir?

53/1-d trafik cezası maddesi ihlalin konusu, araç sahiplerini ve sürücüleri ilgilendiren bir durumdur. Kesilen ceza puanının geri dönüşünün ve silinmesinin mümkün olmaması sonucunda ehliyetin alıkonulmasına kadar ileri gidilebilir. Bir yıl içinde 100 ceza puanı kesilen ehliyete el konur. 53/1-d trafik cezası maddesi ihlalin konusu teme olarak dönel kavşaklarda geri dönüş kurallarına riayet etmemektir. Göbek, baba ya da ada olarak da adlandırılan dönel kavşaklarda seyir hâlindeyken uyulması gereken kurallar vardır. 53/1-d trafik cezası maddesi ihlalin konusu içerisindeki dönel kavşaklarda geriye dönüş kuralları şu şekildedir:

  • Dönel kavşakta çıkış kaçırıldıysa ada etrafında tekrar dönmeli ve doğru çıkışa gelinmelidir.
  • Ada etrafında dönerken şerit değiştirilmemelidir ve hız artırılmamalıdır.
  • Kavşak içerisindeyken geçiş üstünlüğü olan kişilere yol verilmelidir.
  • Planlanan çıkışa gelindiğinde sağ sinyal verilerek kontrollü bir şekilde çıkış yapılmalıdır.

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53/1-d trafik cezası kimlere uygulanır?

53/1-d trafil cezası dâhilinde uygulanan ceza dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına uymayan sürücüler için verilir. Kuralları ihlal eden araba tespit edildikten sonra ceza araba plakasına yazılabilir. 53/1-d trafik cezasının araç plakasına yazılması durumunda, araba sürücüsü araç sahibi olmasa da plakaya yazıldığı için ceza araç sahibine aittir.

53/1-d trafik cezası tutarı nedir?

2023 yılı için 53/1-d trafik cezası tutarı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanmıştır. Bu açıklama doğrultusunda dönel kavşaklarda geri dönüş kurallarına uymayan araç sürücüleri ve araç sahipleri 53/1-d trafik cezası tutarı olan 436 TL ceza ödemekle yükümlü tutulurlar. Bu ceza tutarı tebliğ edildikten sonra ilk 15 iş günü içinde ödenirse %25 indirim uygulanır. 53/1-d trafik cezası tutarı indirimli hâli 327 TL'dir.

İdari para cezasının yanı sıra uygulanan bir ceza da ehliyete ceza puanı olarak yansır. Geri dönüşü ve silinmesi mümkün olmayan ceza puanı da 20 olarak belirlenmiştir. Kesilen cezaya itiraz hakkı da bulunur. İtiraz için başvurunun bizzat yapılması gerekliliği vardır. Kimlik, ehliyet, ruhsat fotokopileri, ceza kesim kağıdı ve eğer mevcut ise itirazı destekleyecek başka kanıtlar, belgeler ve raporlar ile ilgili makamlara bizzat başvuru yapılmalıdır.

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