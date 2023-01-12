53/1-b trafik cezası nedir? 53/1-b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafiğin düzenini sağlamak için koyulan kurallar ihlal edildiğinde farklı durumlara göre belirlenmiş idari para cezaları ve ehliyetten puan kesintisi şeklinde sürücüye yansıtılır. Araç sahipleri ya da sürücüler hız sınırı aşımı, takip mesafesi kuralı ihlali gibi farklı durumlar için ihlal ettikleri oranda ceza kesilir. Trafik kurallarının amacı birincil olarak trafikte düzeni sağlamakla birlikte can ve mal güvenliğini korumaktır. Bu kurallara riayet etmeyenlere çeşitli cezalar uygulanır.

53/1-b trafik cezası nedir?

53/1-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu araç sürücüsünün trafikte ilerlerken sola dönüş konusunda koyulan resmî kuralı ihlal etmesi sonucunda uygulanan bir trafik cezası türüdür. Ancak bu ceza sola dönmenin yasak olduğu yollarda ilgili uyarı levhasına rağmen dönüş yapıldığı zaman kesilen cezadan farklıdır. Bu koddaki ceza hatalı sola dönüş ceza maddesi olarak uygulanır. 53/1-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu gereğince sola dönerken şehir içinde en az 30 metre şehir dışındaki yollarda ise en az 150 metredeyken sola sinyal verildikten sonra sol şeride yaklaşılmalıdır. Hız azaltılır ve geçiş üstünlüğü olan kişilere yol hakkı tanınır. Daha sonrasında ise bir manevrayla sola dönüş sağlanarak şeride geçilir. Bu geçiş kurallarına uymayan kişilere 53/1-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu uyarınca ceza kesilir.

53/1-b trafik cezası kimlere uygulanır?

53/1-b trafik cezası tutarı sola dönüş konusunda getirilmiş olan resmî kuralları ihlal eden kişilere kesilen bir trafik ceza bedelidir. Hatalı sola dönüş durumlarında uygulanır. Kaza kusur oranı dâhilinde işlem görür. Sola dönüş kurallarına riayet etmeyen sürücülere ceza işlemi uygulanır. Ancak radar ve fahri polis tarafından iletilen cezalar araç plakasına yazıldığı için ceza araç sahibine iletilir. Bu cezada ehliyete el konulmaz ya da trafikten men edilmez.

53/1-b trafik cezası tutarı nedir?

Kesilen ceza PTT yolu ile ya da anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödenebilir. Cezayı on beş gün içinde ödeyen kişiler için erken ödeme indirimi uygulaması bulunur. Bu indirim oranı % 25 olarak belirlenmiştir. 53/1-b trafik cezası tutarı, 2023 yılı için belirlenen ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan rakamlara göre 436 TL’dir. Erken ödeme indiriminden yararlanan kişiler için ise bu rakam 327 TL’dir. Ehliyete yansıyacak olan ve geri dönüşümü bulunmayan ceza puanı ise 20 ceza puanıdır. Ödemeler ayrıca taksitli ve peşin olarak yapılabilir. Taksit seçeneğinden faydalanmak isteyen kişiler ilk taksiti peşin olarak ödemelidirler. Geri kalan tutar ise üç eşit parçaya bölünerek ödenir.