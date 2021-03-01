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5G ülkemizde de kullanıma sunulacak

01.03.2021 09:26 | Son Güncelleme:
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5G ülkemizde de kullanıma sunulacak

Türkiye 5G kullanımı için resmen geri sayıma geçmiş durumda. İşte konunun detayları.

5G üzerine ilk ciddi adımlar 2019 yılında atılmaya başlandı. Pek çok ülke 2019’da 5G tarafında önemli çalışmalarda bulundu. Fakat iddialara göre, ABD’nin uyguladığı baskı neticesinde 5G tarafındaki ilerlemede önemli kayıplar yaşandı.

Pek çok ülkenin 5G altyapısı için Çinli üreticiler ile anlaşması üzerine iddialara göre ABD hükümeti harekete geçti. Başta Huawei olmak üzere pek çok Çinli şirketin iş ortaklığı kurduğu ülkeler ile temaslarda bulunan ABD hükümeti, olası işbirliklerini engelledi.

ABD ayrıca, 5G konusunda çalışmaları bulunan Huawei’ye pek çok yaptırım uyguladı.

YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA OLACAK

Peki ya Türkiye? Türkiye’de 5G teknolojisi için kimin alt yapısı kullanılacak? Hemen belirtelim. Türkiye 5G’ye yerli ve milli imkanlarla geçecek.

Hatırlanacağı üzere Türkiye’nin milli iletişim teknolojisi Ulak ismiyle duyurulmuştu. İşte 5G tarafında da Ulak üzerinden önemli adımlar atılacak.

Muhtemelen önümüzdeki süreçte daha net açıklamalar yapılacaktır. Şimdilik 5G için ön görülen tarih ise 2023. Malum 2023 Türkiye için önemli bir yıl olacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında muhtemelen 5G’ye geçiş tamamlanmış olacaktır.

5G ile birlikte mobil internet hızların önemli artışlar gerçekleşecek. Bunun yanı sıra gecikme süreleri de neredeyse sıfıra indirgenmiş olacak. Merakla bekliyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
internet Çin Huawei Türkiye
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