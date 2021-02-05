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  4. 6.000 mAh pili var: Samsung Galaxy M12 tanıtıldı! İşte özellikleri

6.000 mAh pili var: Samsung Galaxy M12 tanıtıldı! İşte özellikleri

05.02.2021 15:41 | Son Güncelleme:
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6.000 mAh pili var: Samsung Galaxy M12 tanıtıldı! İşte özellikleri

Samsung, yeni akıllı telefonu Galaxy M12'yi tanıttı. Samsung'un rakip giriş seviye akıllı telefonlar arasındaki yeni kozu olacak Samsung Galaxy M12, Exynos 850 işlemcisine sahip.

Samsung Galaxy ailesini genişletmeye devam ediyor. Hatırlarsanız Samsung geçtiğimiz günlerde Galaxy M02 adında yeni bir model tanıtmıştı. Bu model, giriş seviyesi özelliklere ve fiyata sahipti. Güney Koreli şirket, şimdi ise Galaxy M02'nin ardından yine giriş seviyesini hedefleyen Samsung Galaxy M12'yi duyurdu.

SAMSUNG GALAXY M12 ÖZELLİKLERİ

Galaxy M12 özellikleri arasında 6,5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde bir ekran var. Bu ekran Samsung tarafından Infinity-V olarak isimlendirilen damla çentikli bir yapıya sahip. Çentikte 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor. Galaxy M12'nin kalbinde ise Exynos 850 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemciye 3GB/4GB/6GB RAM ve 32GB/64GB/128GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Buna ek olarak Android 11 tabanlı One UI 3.0 arayüzü ile gelen akıllı telefonun 6.000 mAh değerinde 15W hızlı şarj desteğine sahip bir bataryayla geldiğini belirtelim.

Samsung Galaxy M12 özellikleri

Galaxy M12'nin arka tarafına bakalım biraz da. Akıllı telefon 48 MP çözünürlüğünde bir ana kamerayı bünyesinde bulunduruyor. Bu kameranın hemen yanı başına 5 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro kamera konumlanıyor.

Samsung Galaxy M12 kamera özellikleri

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SAMSUNG GALAXY M12 FİYATI

Samsung Galaxy M12'nin fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak üç farklı renk seçeneğine sahip olan telefonun çok yüksek olmayan bir fiyat etiketiyle gelmesi bekleniyor. Yine de Samsung'tan gelecek açıklamaları takip etmek gerek.

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