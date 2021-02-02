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Samsung Galaxy M02 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

02.02.2021 14:56 | Son Güncelleme:
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Samsung Galaxy M02 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung Galaxy M02 adındaki yeni akıllı telefon modelini resmen lanse etti. Samsung'un Android işletim sistemine sahip yeni telefonu Galaxy M02 özelliklerine nazaran fiyatıyla daha çok dikkat çekecek gibi görünüyor.

Samsung Galaxy S21 ailesini tanıttı ancak akıllı telefon çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Bunun bir kanıtı da Güney Koreli şirketin tanıttığı yeni akıllı telefon modeli oldu. Samsung, giriş seviyesine yeni bir model ekleyerek Samsung Galaxy M02'nin tanıtımını gerçekleştirdi.

Galaxy M02 fiyatı

SAMSUNG GALAXY M02 ÖZELLİKLERİ

Galaxy M02 özellikleri arasında 6,5 inç büyüklüğünde, HD+ çözünürlüğünde IPS LCD bir ekran var. Bu ekranın altında Snapdragon 800 serisinden veya MediaTek Dimensity serisinden bir işlemci yok. Bunun yerine MediaTek MT6739W işlemcisi telefonda yer alıyor. Zira bu telefon giriş seviyesi segmentinde bulunuyor. MediaTek'in MT6739W işlemcisine 2 GB/3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama eşlik ediyor. Çentikli bir tasarım ile gelen telefon 5.000 mAh'lik bir bataryaya sahip. Galaxy M02'nin ön tarafında 5 MP'lik bir kamera bulunurken, arka tarafta 13 MP ana kamera + 2 MP makro kamera bizleri karşılıyor.

Galaxy M02 özellikleri

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SAMSUNG GALAXY M02 FİYATI

2 GB RAM'e sahip Galaxy M02'in fiyatı yaklaşık 95 dolar olarak belirlenmiş durumda. 3 GB'lık modeli satın almak isteyenlerin ise ne kadarlık bir ödeme yapacağı belli değil. Siyah, gri, mavi ve kırmızı olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile gelen telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

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