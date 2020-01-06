6-12 Ocak 2020 haftalık burç yorumları

Yılın ilk önemli gök olayı, 10 Ocak'ta gerçekleşecek olan Parçalı Ay Tutulması olacak. Ülkemizden tamamı gözlenebilecek bu tutulma, saat 22:21'de Yengeç burcunda gerçekleşecek. Aslan burçlarının aile sorunlarına, başak burçlarında ise agresif çıkışlara neden olabilir. Peki 6-12 Ocak 2020 haftasında diğer burçlar bu tutulmadan nasıl etkilenecek?
10 Ocak'ta saat 22:21’de gölgeli Ay tutulması 20 derece Yengeç burcunda gerçekleşiyor. Bu tutulmayla birlikte kariyer hayatınızda çalkantılı bir dönem geçirebilirsiniz. İş hayatınızda söyledikleriniz, yöneticinize karşı verdiğiniz tepkiler agresif olabilir. Kariyer hayatınızda bir anlık sinirle kararlar almayın. Devamı
10 Ocak’ta saat 22:21’de gölgeli Ay tutulması 20 derece Yengeç burcunda meydana geliyor. İletişiminizin tonunun sert olacağı bir günde olacaksınız. Çevrenizdekilere karşı tutumunuz eleştiri alabilir. Eğitim hayatınızda zorluklarla mücadele edebilirsiniz. Devamı
10 Ocak’ta saat 22:21’de gölgeli Ay tutulması 20 derece Yengeç burcunda gerçekleşiyor. Bu tutulmayla maddiyatınıza dikkat etmelisiniz. Harcamalarınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Maddi değeri olan eşyalarınıza dikkat etmenizde yarar var. Devamı
10 Ocak’ta saat 22:21’de gölgeli Ay tutulması 20 derece Yengeç burcunda gerçekleşiyor. Burcunuzda oluşan bu tutulmada ikili ilişkilerinizde sert söylemlerde bulunabilirsiniz. Agresif tavırlarınız partnerinizle aranızı bozabilir. Onun da kendinden taviz vermemesi işlerin çıkmaza sokabilir. Devamı
10 Ocak’ta saat 22:21’de gölgeli Ay tutulması 20 derece Yengeç burcunda meydana geliyor. Bu tutulmada aile içerisinde ciddi sorunlar baş gösterebilir. Birinin sağlığıyla ilgili haberler alabilirsiniz. Ayrıca evinizin içinde tehlikeli olabilecek işlerden kaçınmalısınız. Devamı
10 Ocak’ta saat 22:21’de gölgeli Ay tutulması 20 derece Yengeç burcunda meydana geliyor. Bu tutulmayla çevrenize karşı agresif bir tutum sergileyebilirsiniz. Dostlarınıza karşı sert çıkışlar yapabilirsiniz. Aşk hayatınızda da olayları büyütmemeye dikkat etmelisiniz. Devamı
10 Ocak’ta saat 22:21’de gölgeli Ay tutulması 20 derecede Yengeç burcunda meydana geliyor. Bu dolunayda kariyer hayatınızda öfkenize hakim olmakta zorlanabilirsiniz. Yöneticinizin egolu tavırları tahammül sınırlarınızı zorlayabilir. Bir anlık sinirle işinizle ilgili ani kararlar almayın. Devamı
10 Ocak’ta saat 22:21’de gölgeli Ay tutulması 20 derece Yengeç burcunda meydana geliyor. Bu tutulmada yolculuklarınızda dikkatli olmalısınız. Öfkeli hareketleriniz, ani davranışlarınız sizi sıkıntıya sokabilir. Akademik hayatınızda beklentilerinizin altında olan durumlar için itirazlar yapabilirsiniz. Devamı
10 Ocak’ta saat 22:21’de gölgeli Ay tutulması 20 derece Yengeç burcunda meydana geliyor. Bu tutulmada maddi olarak zorlanacağınız bir sürece girebilirsiniz. Değerli olan eşyalarınıza dikkat etmelisiniz. Borçlarınızla ilgili sorunlar büyüyebilir. Devamı
10 Ocak’ta saat 22:21’de gölgeli Ay tutulması 20 derece Yengeç burcunda meydana geliyor. Bu tutulma özellikle sizler için sert ve tehlikeli bir tutulma olabilir. Tutulma esnasında burcunuzda kavuşumda bulunan Satürn-Plüton ciddi anlamda negatif etkiler verebilir. Dikkatli olmanız gereken bir tutulmadasınız. Devamı
10 Ocak’ta saat 22:21’de gölgeli Ay tutulması 20 derece Yengeç burcunda meydana geliyor. Bu tutulmada sağlığınıza önem vermenizde yarar var. Bazı rahatsızlıklarınız ortaya çıkabilir. Çalışma hayatında gergin bir zaman geçirebilirsiniz. Tepkilerinize dikkat edin. 11 Ocak’ta Uranüs direkt harekete dönüyor. Devamı
10 Ocak’ta saat 22:21’de gölgeli Ay tutulması Yengeç burcunda 20 derecede meydana geliyor. Bu tutulmayla aşk hayatınızda net kararlar almanız gerektiğini fark edebilirsiniz. Çünkü aşkınız her zaman önde gelse de gerçeklere baktığınızda kendinizi geriye mi çekmelisiniz bunu düşünebilirsiniz. Devamı
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