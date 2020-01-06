6-12 Ocak 2020 haftalık burç yorumları

Yılın ilk önemli gök olayı, 10 Ocak'ta gerçekleşecek olan Parçalı Ay Tutulması olacak. Ülkemizden tamamı gözlenebilecek bu tutulma, saat 22:21'de Yengeç burcunda gerçekleşecek. Aslan burçlarının aile sorunlarına, başak burçlarında ise agresif çıkışlara neden olabilir. Peki 6-12 Ocak 2020 haftasında diğer burçlar bu tutulmadan nasıl etkilenecek?

KOÇ

10 Ocak'ta saat 22:21’de gölgeli Ay tutulması 20 derece Yengeç burcunda gerçekleşiyor. Bu tutulmayla birlikte kariyer hayatınızda çalkantılı bir dönem geçirebilirsiniz. İş hayatınızda söyledikleriniz, yöneticinize karşı verdiğiniz tepkiler agresif olabilir. Kariyer hayatınızda bir anlık sinirle kararlar almayın. Devamı

BOĞA

10 Ocak’ta saat 22:21’de gölgeli Ay tutulması 20 derece Yengeç burcunda meydana geliyor. İletişiminizin tonunun sert olacağı bir günde olacaksınız. Çevrenizdekilere karşı tutumunuz eleştiri alabilir. Eğitim hayatınızda zorluklarla mücadele edebilirsiniz. Devamı

İKİZLER

10 Ocak’ta saat 22:21’de gölgeli Ay tutulması 20 derece Yengeç burcunda gerçekleşiyor. Bu tutulmayla maddiyatınıza dikkat etmelisiniz. Harcamalarınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Maddi değeri olan eşyalarınıza dikkat etmenizde yarar var. Devamı