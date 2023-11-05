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6.5 büyüklüğünde deprem bekleniyor diyerek o ili uyardı: Hasar yüzde 70 azaltılabilir

05.11.2023 19:03 | Son Güncelleme:
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Japon deprem uzmanı Joshinori Moriwaki İZKİTAP-İzmir Kitap Fuarı’nda depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "İzmir için deprem bekliyoruz diyebiliriz ve 6,5 diye söyleniyor" diyen Moriwaki depreme hazırlanılması durumunda hasarın yüzde 70 azaltılabileceğini söyledi. Peki ne yapılmalı? İşte detaylar...

6.5 büyüklüğünde deprem bekleniyor diyerek o ili uyardı: Hasar yüzde 70 azaltılabilir

Japonya Yurtdışı İnşaat Şirketleri Derneği Genel Sekreteri, Yüksek İnşaat Mühendisi Joshinori Moriwaki, İZKİTAP-İzmir Kitap Fuarı’nda düzenlenen “Depreme hazır mıyız Türkiye?” etkinliğine konuşmacı olarak katıldı.

FAZLA HASAR OLMAMASI İÇİN NE YAPILMALI?

Japon deprem uzmanı Joshinori Moriwaki, depremlerde önlem alındığı müddetçe, oluşan hasarların yüzde 70 azaltılabileceğini belirterek, “Türkiye’de ve Japonya’da bir gün deprem olacak, bu gelecek artık kabul etmek lazım. Olsun ama fazla hasar vermesin. Fazla hasar olmaması için ne yapmak lazım? Hükümet, belediye, şirkette, ailede, okulda hep beraber bu duruma hazırlanıyorsak, hasar yüzde 70 azaltabilir. Büyük rakam değil mi? Yüzde 70 azaltabiliyorsak neden yapamayalım” diye konuştu.

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"İZMİR'DE 6.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BEKLENİYOR"

Joshinori Moriwaki, “32 yıldır Türkiye’deyim, 3 yıldır Silivri’den başlayarak, Doğu Anadolu Fay Hattı, Elazığ’da iki kere, sonra Kahramanmaraş, Elazığ, Manisa’da deprem oldu, Muğla’da ve İzmir’de deprem oldu. İzmir’deki depremde 18 bina çöktü ama İzmir’in kendi fay hattı kırılmadı, Ege Denizi’ndeki fay hattı kırıldı. Dolayısıyla İzmir’in kendi fay hattı topladığı gücü atmaya çalışacak. Dolayısıyla İzmir için deprem bekliyoruz diyebiliriz ve 6,5 diye söyleniyor. Yani normal ve iyi binaysa, eşyaları tam sabitliyorsak çok fazla hasar almaması lazım. Tabii ki hep beraber hazır olmak lazım. Bu da çok önemli” dedi.

Moriwaki, alınabilecek önlemleri şöyle anlattı:

“En önemlisi su. İnsan susuz kaç gün yaşayabilir? İnsan su varsa 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 10 gün, 20 gün, 1 aya yakın yaşayabilir. Onun için su en önemli. Maalesef bina çöktü, biz üçgende yaşıyoruz. Su var, içiyoruz. Kurtarma ekibi gelmiyorsa da yardım et, imdat diye bağırmaya başlıyoruz ama yarım günde ses gidiyor. Sonra bu düdükten üfleyeceksiniz. Ama birkaç gün geçti, bir hafta geçti. O zaman anca nefes verebilirsiniz. Düdüğe artık ses yetmeyecek. O zaman ne yapacağız? Biraz sert bir şeye, yatağın yanına, yere vuracaksınız. İnsan duymuyorsa da yukarıdan cihaz sesinizi duyabilir. Enkazın altında olduğunuz anlaşılabilir.”

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