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6 araç zincirleme trafik kazasına karıştı! 3 ölü 8 yaralı

17.08.2023 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akşam saatlerinde Muş-Bingöl karayolunda meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirirken 8 kişi de yaralandı. 6 aracın karıştığı kaza yerine çok sayıda ekip gönderildi. Kazaya tanık olan sürücülerden biri, "Kazayı 800 metre ileride gördüm. Arabamı sağa çektim. Bir otomobil gelip arabamın üzerine düştü." ifadelerini kullandı.

6 araç zincirleme trafik kazasına karıştı! 3 ölü 8 yaralı

Muş- Bingöl karayolunda, 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kaza, akşam saatlerinde Muş- Bingöl karayolunun 8’inci kilometresindeki Kıyık köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerin isimlerinin henüz belirlenemediği 6 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada, araçlarda bulunan Sezgin Karakuş, Alican Çiçek ve Ferman Uçar hayatını kaybetti. 8 kişinin yaralandığı kaza yerine sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede trafiğin kontrollü geçişini sağlarken, kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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"OTOMOBİL ARABAMIN ÜZERİNE DÜŞTÜ"

Kazaya tanık olan sürücülerden Hakan Ataklı, "Murat Köprüsü'ne gidiyorduk. Kazayı 800 metre ileride gördüm. Arabamı sağa çektim. Bir otomobil gelip arabamın üzerine düştü. Araçta ailem ve kız kardeşim vardı. Onlarda herhangi bir sıkıntı yok. 6 araç birbirine girdi" dedi. (DHA)

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trafik kazası Muş

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