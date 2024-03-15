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6 ay gece 6 ay gündüz olan yerlerde oruç nasıl tutulur? Kutup bölgelerinde oruç nasıl tutulur?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
15.03.2024 02:25
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Ramazan Ayı ve oruç ibadeti ile ilgili detaylar her zaman merak konusu olmuştur. Oruç ibadetinin gerçekleştirildiği günlerde, farklı coğrafi bölgelerde bulunan Müslümanların ibadet durumları da merak edilmektedir. Bunların başında ise kutup bölgelerinde nasıl oruç tutulacağı yer alır. Peki, Kutup bölgelerinde oruç nasıl tutulur?

6 ay gece 6 ay gündüz olan yerlerde oruç nasıl tutulur? Kutup bölgelerinde oruç nasıl tutulur?

İçindekiler

  • 6 ay gece 6 ay gündüz olan yerler neresi?
  • 6 ay gece 6 ay gündüz olan yerlerde oruç nasıl tutulur?
  • Kutup bölgelerinde oruç nasıl tutulur?

Güneş, belli saatler aralığında görülür ve daha sonra batar. Dünya, dönüşü nedeniyle belli bir saatin ardından ışık almayan bölgeye geçer ve her 24 saat içerisinde bu döngü tekrar eder. Ancak kutuplar, yılın uzun bir süresi boyunca ya Güneş’e ya da karanlığa doğru bakar. Buradaki ‘uzun bir süre’ durumu yaklaşık 6 ay kadar sürer. Bu bağlamda 23 Eylül ve 21 Mart tarihlerinde Güneş ışınları ekvatora dik gelir ve bununla birlikte 2 kutup için de 6 aylık gece-gündüz süreci başlar.

6 ay gece 6 ay gündüz olan yerler neresi?

Günümüzde 6 ay gece ve 6 ay gündüzün yaşandığı ülkeler denildiği zaman ilk olarak akla 7 farklı bölge gelmektedir. Söz konusu bu bölgeler:

  • İsveç
  • Norveç
  • Finlandiya
  • Kuzey Rusya
  • Alaska
  • Kuzey Kanada
  • Grönland olarak bilinmektedir.

Söz edilen bu bölgelerden Finlandiya, her sene burayı ziyaret eden binlerce turisti Beyaz Geceler’in mistik atmosferik etkisi ile büyülemektedir. Nordik Geceleri olarak da bilinen Beyaz Geceler, eşsiz güzelliği ve festival atmosferindeki yapısıyla da gündüz ve geceyi birbirine bağlar.

6 ay gece 6 ay gündüz olan yerlerde oruç nasıl tutulur?

6 ay gece ve 6 ay da gündüzün sürdüğü ülkelerde namaz ve oruç vakitleri için asri âlimler ve uluslararası fetva kurumlarının 3 farklı görüşü bulunmaktadır;

  • 6 ay gece 6 ay gündüz olan yerlerde oruç tutmak isteyen Müslümanlar namaz ve oruç vakitlerini Mekke-i Mükerreme'ye göre ayarlarlar. Mekke'de iftar vakti girdiğinde kendileri de iftarlarını açarlar.
  • Gece ve gündüzlerini 12 saat olarak düşünüp ibadetlerini de ona göre yaparlar.
  • Bununla birlikte ibadet vakitlerini kendilerine en yakın gece ve gündüzün 24 saat aralığında gerçekleştiği bölgenin saatine göre belirlerler ki yaygın olan görüş de budur.

Kutup bölgelerinde oruç nasıl tutulur?

Her ramazanda kutuplarda neye göre oruç tutulur sorusunun yanıtı merak edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, kutuplarda oruç için şöyle bilgi vermiştir:

"Namaz ve oruç gibi vakte bağlı ibadetlerin vakitlerinin tamamının veya bir kısmının teşekkül etmediği kutup bölgelerinde bu ibadetler, şer’î kıstaslar dikkate alınarak takdir yoluyla edâ edilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 1/361-366). Hz. Peygamber (s.a.s.) kıyamet yaklaştığında günlerin uzayacağını, bir günün bir yıl, bir günün bir ay bir günün bir hafta kadar süreceğini söyledikten sonra o günlerde namazların takdir edilerek yani kıyaslamalar ve ölçümlerle vakitleri öngörüp/belirleyip buna göre kılınacağını bildirmiştir (Müslim, Fiten, 110 [2937])."

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Oruç Ramazan kutuplar oruç nasıl tutulur ramazan ayı
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