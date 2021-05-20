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6 gün orucu ne zaman tutulur? Şevval orucu ne zaman biter?

20.05.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 gün orucu Ramazan ayının ardından gelen Şevval ayı içinde tutuluyor. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (sav) pek çok hadisi şerifinde Şevval ayı içinde tutulan 6 gün orucunun önemine değinmiş ve ümmetine tavsiye etmiştir.

6 gün orucu ne zaman tutulur? Şevval orucu ne zaman biter?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Şevval ayında tutulan 6 gün orucunun kaza orucu yerine geçemeyeceği ve bir seferde hem nafile hem kaza orucu olamayacağı belirtildi. Diğer yandan 6 gün orucunun Ramazan bayramının ilk günü başlayan Şevval ayı içinde tutulması gerekiyor.

6 GÜN ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Halk arasında Şevval orucu olarak da bilinen 6 gün orucu, Şevval ayı içinde istenilen günlerde tutulur. Şevval ayı ise Ramazan ayının sona ermesiyle yani Ramazan bayramının ilk gününde başlar, Hicri takvimdeki Zilkade ayı ile son bulur.

6 gün orucu bu bir aylık süre içinde istenilen zamanda tutulabilir ancak bir gün tutulmaz. O tek gün ise Ramazan bayramının ilk günüdür. Çünkü Ramazan bayramının ilk günü ve Kurban bayramının dört günü oruç tutulması İslam dini tarafından yasaklanmıştır.

ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN BİTİYOR?

Ramazan bayramının birinci günü (13 Mayıs) başlayan Şevval ayı 10 Haziranda son buluyor ve 11 Haziran Zilkade ayının ilk günü oluyor. Bu nedenle şevval orucu 10 Haziran’a kadar tutulabiliyor.

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ŞEVVAL AYI İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER

Şevval ayında tutulan orucun çok sevabı vardır. Üç hadis-i şerif:

(Ramazandan sonra Şevval ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur.) [Taberanî]

(Ramazan orucuyla Şevvalde de 6 gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır.) [İbni Mace]

(Ramazan ayı orucu on aya, ramazandan sonra tutulan 6 gün oruç da iki aya mukabil olur ki, böylece bir yıl oruç tutma sevabına kavuşulur.) [İbni Huzeyme]

ORUÇ TUTULURKEN NASIL NİYET EDİLİR?

Ramazan, belirli adak veya herhangi bir nâfile oruç için mutlak niyet yeterlidir. Meselâ; "yarın oruç tutmaya" ya da "yarınki günün orucunu tutmaya" niyet edilse, ertesi gün ramazan ise, bu niyet ramazan orucuna niyet yerine geçer; ertesi gün, daha önce oruç tutmak için vaktini tayin etmiş olduğu gün ise bu defa adak orucuna niyet etmiş olur. Hatta ramazan günleri ramazan orucu için ve oruç tutulması adanan gün, adak orucu için belirli hale geldiği için, kişi bugünlerin öncesinde niyet ederken "Yarın nâfile oruç tutmaya niyet ettim" dese bile, tutacağı oruç nâfile oruç değil, vakti belirli olan oruç yerine geçer.


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