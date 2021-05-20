6 gün orucu ne zaman tutulur? Şevval orucu ne zaman biter?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Şevval ayında tutulan 6 gün orucunun kaza orucu yerine geçemeyeceği ve bir seferde hem nafile hem kaza orucu olamayacağı belirtildi. Diğer yandan 6 gün orucunun Ramazan bayramının ilk günü başlayan Şevval ayı içinde tutulması gerekiyor.

6 GÜN ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Halk arasında Şevval orucu olarak da bilinen 6 gün orucu, Şevval ayı içinde istenilen günlerde tutulur. Şevval ayı ise Ramazan ayının sona ermesiyle yani Ramazan bayramının ilk gününde başlar, Hicri takvimdeki Zilkade ayı ile son bulur.

6 gün orucu bu bir aylık süre içinde istenilen zamanda tutulabilir ancak bir gün tutulmaz. O tek gün ise Ramazan bayramının ilk günüdür. Çünkü Ramazan bayramının ilk günü ve Kurban bayramının dört günü oruç tutulması İslam dini tarafından yasaklanmıştır.

ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN BİTİYOR?

Ramazan bayramının birinci günü (13 Mayıs) başlayan Şevval ayı 10 Haziranda son buluyor ve 11 Haziran Zilkade ayının ilk günü oluyor. Bu nedenle şevval orucu 10 Haziran’a kadar tutulabiliyor.

ŞEVVAL AYI İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER

Şevval ayında tutulan orucun çok sevabı vardır. Üç hadis-i şerif: