6'lı masanın seçim stratejisi ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı adayı netleşiyor, Akşener ve Karamollaoğlu sürprizi dikkat çekti

Yaklaşan seçimler öncesi muhalefetin planı netleşmeye başladı. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ın "Üçüncü İttifak 15-20 güne ilan edilecek" açıklaması Ankara kulislerini hareketlendirirken 6'lı masanın seçim planı da ortaya çıktı. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun yeni seçim yasası sonrası "İttifak artık çok gerekli değil" sözleri muhalefet cephesinde soru işaretleri yaratsa da 6'lı masa stratejisini belirledi.

FLAŞ İDDİA: KILIÇDAROĞLU ADAY! AKŞENER'DEN TAM DESTEK

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Muhalefetin seçim planı" başlıklı yazısında CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda net tavır aldığını belirtti. İYİ Parti'nin de Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyeceğini iddia eden Altaylı, 6'lı masanın da bu fikre olumlu yaklaşabileceğini belirtti.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU SÜRPRİZ İSİMLERLE GÖRÜŞÜYOR"

CHP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimi stratejisinin sadece Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday göstermekten ibaret olmadığını aktaran Altaylı, CHP liderinin MHP’den kopmuş ülkücülerle, AK Parti’ye artık yüz vermeyen milli görüşçülerle, AK Parti’yle yollarını ayırmış AK Partili önemli isimlerle görüştüğünü yazdı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI İÇİN ÖNE ÇIKAN İSİM: TEMEL KARAMOLLAOĞLU

"Kılıçdaroğlu halkın karşısına tek kişi olarak çıkmayacak" diyen Ataylı, CHP liderinin cumhurbaşkanı adaylığını açıklarken, cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarıyla sahneye çıkmayı planladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı yardımcılığı için Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu isminin öne çıktığını ifade eden Altaylı, bu koltukta Sünni bir isim olmasının istendiğini yazdı.

EN BÜYÜK SÜRPRİZ MERAL AKŞENER: KADRODA YOK

"Ve büyük bir sürpriz olarak Meral Akşener Kılıçdaroğlu’nun vitrine çıkardığı ekip içinde yer almayacak." diyen Altaylı, Akşener'in 3 yıl sonunda geçilmesinin planlandığı parlamenter sistemi için aktif olarak hazırlanacağını söyledi. Altaylı, Kabine'de ise İYİ Parti'nin ciddi bir ağırlığı olacağını iddia etti.



