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  4. 6'lı masasının altına konulan dinamit: Yeni Seçim Yasası! DEVA Partisinden gündem yaratacak açıklama: İttifakın esprisi kalmadı

6'lı masasının altına konulan dinamit: Yeni Seçim Yasası! DEVA Partisinden gündem yaratacak açıklama: İttifakın esprisi kalmadı

15.03.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AK Parti ve MHP'nin Meclis'e sunduğu yeni seçim kanunu teklifi Ankara'yı hareketlendirdi. Yeni düzenleme sonrası 'mutabakat metni' imzalayan 6 muhalefet partisinin ne yapacağı merak konusu olurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Bu 12 Eylül darbe hukukunun devamıdır." dedi. DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin'in 'ittifak'la ilgili sözleri ise dikkat çekti.

6'lı masasının altına konulan dinamit: Yeni Seçim Yasası! DEVA Partisinden gündem yaratacak açıklama: İttifakın esprisi kalmadı

Son dakika: Seçim kanununda değişiklik teklifi Meclis'e sunuldu. AK Parti ve MHP'nin birlikte hazırladığı kanun teklifi yasalaşırsa seçim barajı yüzde 7'ye düşecek. Teklife göre göre, partilerin her birinin çıkaracağı milletvekili sayısı, her seçim bölgesinde ittifak içinde elde ettiği oy oranı esas alınarak genel D’Hondt uygulamasıyla belirlenecek. Mevcut uygulamada ise partilerin seçim çevresinde çıkarabilecekleri milletvekili sayısının hesaplanmasında, ittifakın aldığı toplam geçerli oy sayısı dikkate alınıyordu. Bu adım ‘muhalefet üzerinde ortak liste baskısı’ olarak yorumlanırken, ortak adımlar atan 6 muhalefet partisinin ne yapacağı merak konusu oldu.

SON DAKİKA | KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİ SEÇİM YASASINA İLK TEPKİ

Söz konusu yasa teklifiyle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun düzenlemeye ilk tepkisini İsmail Saymaz şöyle aktardı:

"Bu 12 Eylül darbe hukukunun devamıdır. Erdoğan, gidişini engellemeye çalışıyor. Ne yaparsa yapsın fayda etmeyecek. Göreceksiniz, halk bu adamı gönderecek."

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CHP NE YAPACAK?

İsmail Saymaz 'Halk tv'deki yazısında "Altılı masanın altına bırakılan dinamit" başlıklı yazısında CHP'nin bundan sonraki hamlesiyle ilgili de önemli ifadeler kullandı. Saymaz'ın aktardığına göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, AK Parti'nin birinci olacağı, daha fazla milletvekili çıkaracağı inancıyla teklifi getirdiğini vurgularken, son seçimde SP'nin CHP, DP'nin de İyi Parti listelerinden adaylar gösterdiğini hatırlatarak, "Teklifi geçirirlerse sisteme adapte oluruz. İttifakı masa başı operasyonlara kurban etmeyiz" dedi.

DEVA PARTİLİ ŞAHİN: İTTİFAKIN ESPRİSİ KALMADI

DEVA Sözcüsü İdris Şahin, teklif yasalaştığı takdirde ittifakın esprisinin kalmadığını belirtirken, "Partiler seçime ayrı girseler bile birliktelik tek cumhurbaşkanı adayı çıkaracak." dedi.

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seçim Kemal Kılıçdaroğlu CHP DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi

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