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6 muhalefet lideri 3. kez buluştu! Demokrat Parti ev sahipliğinde bir araya geldiler

24.04.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 muhalefet lideri bugün üçüncü kez toplandı. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin genel başkanları Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde bir araya geldi.

6 muhalefet lideri 3. kez buluştu! Demokrat Parti ev sahipliğinde bir araya geldiler

6 muhalefet partisinin liderleri, DP Genel Merkezi'nde yeniden bir araya geldi. Uysal, Demokrat Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıya makam araçlarıyla ayrı ayrı gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu dışarıda karşıladı.

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YAZILI AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Genel başkanlar iftarın ardından toplantıya geçti.

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Basına kapalı düzenlenen toplantının ardından yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor. (AA)

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