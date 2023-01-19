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6'ncı kattan düştü, Müslüman oldu: "Yaşamam mucizeydi"

19.01.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de yaşayan Gürcistanlı Irma Shakıashvılı, 6'ncı kattan düşerek büyük bir kaza atlattı. "Hastanede doktorlar yaşamamın mucize olduğunu söyledi. Ben de 'Hastaneden çıkınca Müslüman olacağım' diye Allah'a söz verdim." diyen Shakıashvılı, Kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu ve 'Lale' ismini aldı.

6'ncı kattan düştü, Müslüman oldu: "Yaşamam mucizeydi"

Kentte yaşayan ve Müslüman olmak istediğini belirterek, Kayseri Müftülüğü'ne başvuran Gürcistanlı Irma Shakıashvılı için ihtida töreni düzenlendi. Müftü yardımcıları Yaşar Bolat ve Dursun Sarı, Hacı Aliye Tarman Kur'an Kursu yöneticisi Fatma Çapraz, Kur'an kursu öğreticisi Esra Erdoğan ile Irma Shakıashvılı ve arkadaşları törene katıldı.

"İSLAM DİNİNİ TERCİH EDEN HANIMEFENDİYİ TEBRİK EDİYORUM"

İl Müftü Yardımcısı Dursun Sarı, Shakıashvılı'ye İslam dininin temel esaslarıyla ilgili bilgiler vererek, "İslam dinini tercih eden hanımefendiyi tebrik ediyorum. Araştırarak ve öğrenerek Müslüman olmaya karar vermiş. Rabb'im iman ve teslimiyetini kabul etsin" dedi.

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SHAKIASHVILI: "HASTANEDE DOKTORLAR YAŞAMAMIN MUCİZE OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Şahitler huzurunda kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Irma Shakıashvılı, 'Lale' ismini aldı. Shakıashvılı, "6'ncı kattan düşerek büyük bir kaza atlattım. Hastanede doktorlar yaşamamın mucize olduğunu söyledi. Ben de 'Hastaneden çıkınca Müslüman olacağım' diye Allah'a söz verdim. Kısmet bugüneymiş. Elhamdülillah, Müslüman oldum" diye konuştu.

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(DHA)

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