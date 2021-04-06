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  4. 6 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu

6 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu

06.04.2021 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük korona tablosu verileri Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam düzenli olarak paylaşılıyor. Son Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yüzde 80'inin çok yüksek riskli iller kategorisinde yer aldığını açıkladı. Günlük koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı, iyileşen hasta sayısı verileri ise her geçen gün önemini artırıyor. Peki, 6 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte, Türkiye'nin günlük korona tablosu...

6 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu

Koronavirüs vakaları dünyada ve Türkiye'de her geçen gün artmaya devam ediyor. Aşılama çalışmaları sürerken vatandaşlar güncel korona tablosunda yer alan verileri detaylı olarak inceliyor. 6 Nisan korona tablosu bu akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılacak. Peki, 6 Nisan'da kaç vaka tespit edildi? Bugün kaç kişi koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti? İşte, 6 Nisan korona tablosu...

6 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen ve her akşam paylaşılan Türkiye'nin koronavirüs tablosunda günlük test sayısı, vaka sayısı, hasta sayısı, koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı verileri yer alıyor. 6 Nisan koronavirüs tablosu ilerleyen dakikalarda beli olacak.

5 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Ekran Resmi 2021-04-06 01.33.09

İLLERDE GÖRÜLEN VAKA SAYILARI

Ekran Resmi 2021-04-05 18.23.19

Adana 86,95
Adıyaman 199,70
Afyon 70,43
Ağrı 59,02
Aksaray 231,44
Amasya 279,89
Ankara 184,29
Antalya 143,86
Ardahan 134,15
Artvin 131,56
Aydın 109,11
Balıkesir 344,84
Bartın 136,20
Batman 46,11
Bayburt 161,15
Bilecik 227,69
Bingöl 69,56
Bitlis 37,04
Bolu 183,61
Burdur 82,74
Bursa 159,68
Çanakkale 348,81
Çankırı 247,88
Çorum 232,77
Denizli 68,40
Diyarbakır 36,28
Düzce 123,33
Edirne 265,84
Elazığ 117,87
Erzincan 200,06
Erzurum 118,95
Eskişehir 235,25
Gaziantep 134,16
Giresun 397,57
Gümüşhane 124,20
Hakkari 35,65
Hatay 89,13
Iğdır 145,05
Isparta 112,88
İstanbul 401,62
İzmir 156,48
Kahramanmaraş 89,03
Karabük 106,32
Karaman 154,95
Kars 55,80
Kastamonu 329,19
Kayseri 260,16
Kırıkkale 114,46
Kırklareli 298,28
Kırşehir 95,87
Kilis 324,25
Kocaeli 262,11
Konya 334,97
Kütahya 153,12
Malatya 283,32
Manisa 82,72
Mardin 31,24
Mersin 110,66
Muğla 112,81
Muş 33,57
Nevşehir 124,28
Niğde 140,58
Ordu 322,96
Osmaniye 244,10
Rize 250,03
Sakarya 181,17
Samsun 586,84
Siirt 22,65
Sinop 354,80
Sivas 114,33
Şanlıurfa 28,98
Şırnak 13,57
Tekirdağ 273,06
Tokat 273,47
Trabzon 278,24
Tunceli 86,29
Uşak 38,71
Van 31,58
Yalova 400,65
Yozgat 169,17
Zonguldak 126,01

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı Türkiye

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