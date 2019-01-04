6 ocak 2019 pazar! Yılın ilk güneş tutulmasına hazır olun

KOÇ Koç burçları 6 Ocak günü saat 04:28’de 15 derecede Oğlak burcunda gerçekleşecek parçalı Güneş Tutulması, sizleri kariyeriniz ve gelecek hedefleriniz konusunda harekete geçirecek. Bu tutulmanın kalitesine baktığımızda nispeten daha olumlu bir tutulma bizleri bekliyor. 15 derecedeki bu tutulma, Satürn ile kavuşum, Neptün ile iyicil bir açı yapıyor. Vega sabit yıldızıyla da kavuşan tutulma derecesi daha olumlu etkileri hayatımıza çekebileceğimizi gösteriyor. Tutulmanın Satürn ve Plüton’ün arasında gerçekleşiyor olması, bir yandan da dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. DEVAMI BOĞA Boğa burçları 6 Ocak günü saat 04:28’de 15 derecede Oğlak burcunda gerçekleşecek parçalı Güneş Tutulması, sizleri eğitim, yurt dışı, yayıncılık, hukuk ile ilgili konulara vurgu yapacak. Ayrıca bu tutulmayla beraber hayata daha farklı bakmaya başlayacaksınız. Bu tutulmanın kalitesine baktığımızda nispeten daha olumlu bir tutulma bizleri bekliyor. 15 derecedeki bu tutulma, Satürn ile kavuşum, Neptün ile iyicil bir açı yapıyor. Vega sabit yıldızıyla da kavuşan tutulma derecesi daha olumlu etkileri hayatımıza çekebileceğimizi gösteriyor. Tutulmanın Satürn ve Plüton’ün arasında gerçekleşiyor olması, bir yandan da dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. DEVAMI

İKİZLER İkizler burcu, 6 Ocak günü saat 04:28’de 15 derecede Oğlak burcunda gerçekleşecek parçalı Güneş Tutulması, borçlarınıza, kayıplarınıza, ameliyat ve miras konularınıza vurgu yapacak. Bu tutulmanın kalitesine baktığımızda nispeten daha olumlu bir tutulma bizleri bekliyor. 15 derecedeki bu tutulma, Satürn ile kavuşum, Neptün ile iyicil bir açı yapıyor. Vega sabit yıldızıyla da kavuşan tutulma derecesi daha olumlu etkileri hayatımıza çekebileceğimizi gösteriyor. Tutulmanın Satürn ve Plüton’ün arasında gerçekleşiyor olması, bir yandan da dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. DEVAMI YENGEÇ Yengeç burçları, 6 Ocak günü saat 04:28’de 15 derecede Oğlak burcunda gerçekleşecek parçalı Güneş Tutulması, ilişki-evlilik hayatınıza ve ortaklıklarınıza vurgu yapacak. Bu tutulmanın kalitesine baktığımızda nispeten daha olumlu bir tutulma bizleri bekliyor. 15 derecedeki bu tutulma, Satürn ile kavuşum, Neptün ile iyicil bir açı yapıyor. Vega sabit yıldızıyla da kavuşan tutulma derecesi daha olumlu etkileri hayatımıza çekebileceğimizi gösteriyor. Tutulmanın Satürn ve Plüton’ün arasında gerçekleşiyor olması, bir yandan da dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. DEVAMI

ASLAN Aslan burçları, 6 Ocak günü saat 04:28’de 15 derecede Oğlak burcunda gerçekleşecek parçalı Güneş Tutulması, sağlığınıza, psikolojinize ve iş ortamınızdaki konulara vurgu yapacak. Bu tutulmanın kalitesine baktığımızda nispeten daha olumlu bir tutulma bizleri bekliyor. 15 derecedeki bu tutulma, Satürn ile kavuşum, Neptün ile iyicil bir açı yapıyor. Vega sabit yıldızıyla da kavuşan tutulma derecesi daha olumlu etkileri hayatımıza çekebileceğimizi gösteriyor. Tutulmanın Satürn ve Plüton’ün arasında gerçekleşiyor olması, bir yandan da dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. DEVAMI BAŞAK Başak burçları, 6 Ocak günü saat 04:28’de 15 derecede Oğlak burcunda gerçekleşecek parçalı Güneş Tutulması, aşk hayatınızla ve çocuğunuzla ilgili konulara etki edecek. Bu tutulmanın kalitesine baktığımızda nispeten daha olumlu bir tutulma bizleri bekliyor. 15 derecedeki bu tutulma, Satürn ile kavuşum, Neptün ile iyicil bir açı yapıyor. Vega sabit yıldızıyla da kavuşan tutulma derecesi daha olumlu etkileri hayatımıza çekebileceğimizi gösteriyor. Tutulmanın Satürn ve Plüton’ün arasında gerçekleşiyor olması, bir yandan da dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. DEVAMI

TERAZİ Terazi burçları, 6 Ocak günü saat 04:28’de 15 derecede Oğlak burcunda gerçekleşecek parçalı Güneş Tutulması, aile ve ev hayatınıza vurgu yapacak. Bu tutulmanın kalitesine baktığımızda nispeten daha olumlu bir tutulma bizleri bekliyor. 15 derecedeki bu tutulma, Satürn ile kavuşum, Neptün ile iyicil bir açı yapıyor. Vega sabit yıldızıyla da kavuşan tutulma derecesi daha olumlu etkileri hayatımıza çekebileceğimizi gösteriyor. Tutulmanın Satürn ve Plüton’ün arasında gerçekleşiyor olması, bir yandan da dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. DEVAMI AKREP Akrep burçları, 6 Ocak günü saat 04:28’de 15 derecede Oğlak burcunda gerçekleşecek parçalı Güneş Tutulması, iletişim kurduğunuz çevreye, kardeşinize, akrabalarınıza ve eğitim yaşantınıza vurgu yapacak. Bu tutulmanın kalitesine baktığımızda nispeten daha olumlu bir tutulma bizleri bekliyor. 15 derecedeki bu tutulma, Satürn ile kavuşum, Neptün ile iyicil bir açı yapıyor. Vega sabit yıldızıyla da kavuşan tutulma derecesi daha olumlu etkileri hayatımıza çekebileceğimizi gösteriyor. Tutulmanın Satürn ve Plüton’ün arasında gerçekleşiyor olması, bir yandan da dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. DEVAMI