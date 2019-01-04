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6 ocak 2019 pazar! Yılın ilk güneş tutulmasına hazır olun

Astromeri Astromeri
BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | 04.01.2019 12:02 | Son Güncelleme

Mynet Astroloji Danışmanı Astromeri 6 Ocak Pazar günü Oğlak burcunda gerçekleşecek parçalı Güneş Tutulmasını sizler için yorumladı.

6 ocak 2019 pazar! Yılın ilk güneş tutulmasına hazır olun

KOÇ

koc

Koç burçları 6 Ocak günü saat 04:28’de 15 derecede Oğlak burcunda gerçekleşecek parçalı Güneş Tutulması, sizleri kariyeriniz ve gelecek hedefleriniz konusunda harekete geçirecek. Bu tutulmanın kalitesine baktığımızda nispeten daha olumlu bir tutulma bizleri bekliyor. 15 derecedeki bu tutulma, Satürn ile kavuşum, Neptün ile iyicil bir açı yapıyor. Vega sabit yıldızıyla da kavuşan tutulma derecesi daha olumlu etkileri hayatımıza çekebileceğimizi gösteriyor. Tutulmanın Satürn ve Plüton’ün arasında gerçekleşiyor olması, bir yandan da dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. DEVAMI

BOĞA

boga

Boğa burçları 6 Ocak günü saat 04:28’de 15 derecede Oğlak burcunda gerçekleşecek parçalı Güneş Tutulması, sizleri eğitim, yurt dışı, yayıncılık, hukuk ile ilgili konulara vurgu yapacak. Ayrıca bu tutulmayla beraber hayata daha farklı bakmaya başlayacaksınız. Bu tutulmanın kalitesine baktığımızda nispeten daha olumlu bir tutulma bizleri bekliyor. 15 derecedeki bu tutulma, Satürn ile kavuşum, Neptün ile iyicil bir açı yapıyor. Vega sabit yıldızıyla da kavuşan tutulma derecesi daha olumlu etkileri hayatımıza çekebileceğimizi gösteriyor. Tutulmanın Satürn ve Plüton’ün arasında gerçekleşiyor olması, bir yandan da dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. DEVAMI

İKİZLER

ikizler

İkizler burcu, 6 Ocak günü saat 04:28’de 15 derecede Oğlak burcunda gerçekleşecek parçalı Güneş Tutulması, borçlarınıza, kayıplarınıza, ameliyat ve miras konularınıza vurgu yapacak. Bu tutulmanın kalitesine baktığımızda nispeten daha olumlu bir tutulma bizleri bekliyor. 15 derecedeki bu tutulma, Satürn ile kavuşum, Neptün ile iyicil bir açı yapıyor. Vega sabit yıldızıyla da kavuşan tutulma derecesi daha olumlu etkileri hayatımıza çekebileceğimizi gösteriyor. Tutulmanın Satürn ve Plüton’ün arasında gerçekleşiyor olması, bir yandan da dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. DEVAMI

YENGEÇ

yengec

Yengeç burçları, 6 Ocak günü saat 04:28’de 15 derecede Oğlak burcunda gerçekleşecek parçalı Güneş Tutulması, ilişki-evlilik hayatınıza ve ortaklıklarınıza vurgu yapacak. Bu tutulmanın kalitesine baktığımızda nispeten daha olumlu bir tutulma bizleri bekliyor. 15 derecedeki bu tutulma, Satürn ile kavuşum, Neptün ile iyicil bir açı yapıyor. Vega sabit yıldızıyla da kavuşan tutulma derecesi daha olumlu etkileri hayatımıza çekebileceğimizi gösteriyor. Tutulmanın Satürn ve Plüton’ün arasında gerçekleşiyor olması, bir yandan da dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. DEVAMI

ASLAN

aslan

Aslan burçları, 6 Ocak günü saat 04:28’de 15 derecede Oğlak burcunda gerçekleşecek parçalı Güneş Tutulması, sağlığınıza, psikolojinize ve iş ortamınızdaki konulara vurgu yapacak. Bu tutulmanın kalitesine baktığımızda nispeten daha olumlu bir tutulma bizleri bekliyor. 15 derecedeki bu tutulma, Satürn ile kavuşum, Neptün ile iyicil bir açı yapıyor. Vega sabit yıldızıyla da kavuşan tutulma derecesi daha olumlu etkileri hayatımıza çekebileceğimizi gösteriyor. Tutulmanın Satürn ve Plüton’ün arasında gerçekleşiyor olması, bir yandan da dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. DEVAMI

BAŞAK

basak

Başak burçları, 6 Ocak günü saat 04:28’de 15 derecede Oğlak burcunda gerçekleşecek parçalı Güneş Tutulması, aşk hayatınızla ve çocuğunuzla ilgili konulara etki edecek. Bu tutulmanın kalitesine baktığımızda nispeten daha olumlu bir tutulma bizleri bekliyor. 15 derecedeki bu tutulma, Satürn ile kavuşum, Neptün ile iyicil bir açı yapıyor. Vega sabit yıldızıyla da kavuşan tutulma derecesi daha olumlu etkileri hayatımıza çekebileceğimizi gösteriyor. Tutulmanın Satürn ve Plüton’ün arasında gerçekleşiyor olması, bir yandan da dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. DEVAMI

TERAZİ

terazi

Terazi burçları, 6 Ocak günü saat 04:28’de 15 derecede Oğlak burcunda gerçekleşecek parçalı Güneş Tutulması, aile ve ev hayatınıza vurgu yapacak. Bu tutulmanın kalitesine baktığımızda nispeten daha olumlu bir tutulma bizleri bekliyor. 15 derecedeki bu tutulma, Satürn ile kavuşum, Neptün ile iyicil bir açı yapıyor. Vega sabit yıldızıyla da kavuşan tutulma derecesi daha olumlu etkileri hayatımıza çekebileceğimizi gösteriyor. Tutulmanın Satürn ve Plüton’ün arasında gerçekleşiyor olması, bir yandan da dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. DEVAMI

AKREP

akrep

Akrep burçları, 6 Ocak günü saat 04:28’de 15 derecede Oğlak burcunda gerçekleşecek parçalı Güneş Tutulması, iletişim kurduğunuz çevreye, kardeşinize, akrabalarınıza ve eğitim yaşantınıza vurgu yapacak. Bu tutulmanın kalitesine baktığımızda nispeten daha olumlu bir tutulma bizleri bekliyor. 15 derecedeki bu tutulma, Satürn ile kavuşum, Neptün ile iyicil bir açı yapıyor. Vega sabit yıldızıyla da kavuşan tutulma derecesi daha olumlu etkileri hayatımıza çekebileceğimizi gösteriyor. Tutulmanın Satürn ve Plüton’ün arasında gerçekleşiyor olması, bir yandan da dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. DEVAMI

YAY

yay

Yay burçları, 6 Ocak günü saat 04:28’de 15 derecede Oğlak burcunda gerçekleşecek parçalı Güneş Tutulması, maddi konularınızı gündeme getiriyor olacak. Bu tutulmanın kalitesine baktığımızda nispeten daha olumlu bir tutulma bizleri bekliyor. 15 derecedeki bu tutulma, Satürn ile kavuşum, Neptün ile iyicil bir açı yapıyor. Vega sabit yıldızıyla da kavuşan tutulma derecesi daha olumlu etkileri hayatımıza çekebileceğimizi gösteriyor. Tutulmanın Satürn ve Plüton’ün arasında gerçekleşiyor olması, bir yandan da dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. DEVAMI

OĞLAK

oglak

Oğlak burçları, 6 Ocak günü saat 04:28’de 15 derecede Oğlak burcunda gerçekleşecek parçalı Güneş Tutulmasıyla kendinizle ilgili bir değişim sürecine giriyorsunuz. Bu tutulmanın kalitesine baktığımızda nispeten daha olumlu bir tutulma bizleri bekliyor. 15 derecedeki bu tutulma, Satürn ile kavuşum, Neptün ile iyicil bir açı yapıyor. Vega sabit yıldızıyla da kavuşan tutulma derecesi daha olumlu etkileri hayatımıza çekebileceğimizi gösteriyor. Tutulmanın Satürn ve Plüton’ün arasında gerçekleşiyor olması, bir yandan da dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. DEVAMI

KOVA

kova

Kova burçları, 6 Ocak günü saat 04:28’de 15 derecede Oğlak burcunda gerçekleşecek parçalı Güneş Tutulması duygusal hayatınıza, bilinçaltınıza ve sağlığınıza vurgu yapacak. Bu tutulmanın kalitesine baktığımızda nispeten daha olumlu bir tutulma bizleri bekliyor. 15 derecedeki bu tutulma, Satürn ile kavuşum, Neptün ile iyicil bir açı yapıyor. Vega sabit yıldızıyla da kavuşan tutulma derecesi daha olumlu etkileri hayatımıza çekebileceğimizi gösteriyor. Tutulmanın Satürn ve Plüton’ün arasında gerçekleşiyor olması, bir yandan da dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. DEVAMI

BALIK

balik

Balık burçları, 6 Ocak günü saat 04:28’de 15 derecede Oğlak burcunda gerçekleşecek parçalı Güneş Tutulması sosyal çevrenize, dostlarınıza ve yaşamınızdaki hedeflere ışık tutacak. Bu tutulmanın kalitesine baktığımızda nispeten daha olumlu bir tutulma bizleri bekliyor. 15 derecedeki bu tutulma, Satürn ile kavuşum, Neptün ile iyicil bir açı yapıyor. Vega sabit yıldızıyla da kavuşan tutulma derecesi daha olumlu etkileri hayatımıza çekebileceğimizi gösteriyor. Tutulmanın Satürn ve Plüton’ün arasında gerçekleşiyor olması, bir yandan da dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. DEVAMI

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