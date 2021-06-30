6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskını araştırılacak

ABD Temsilciler Meclisi, 6 Ocak'taki Kongre baskınının soruşturulması için özel bir komite kurulmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.

DİKKAT ÇEKEN İKİ OY

Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen Demokratlar tarafından hazırlanan, 6 Ocak Kongre baskınının soruşturulması amacıyla özel komite kurulmasını öngören yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylandı.

Tasarı, 190 "hayır" oyuna karşı 222 "evet" oyuyla kabul edildi. Tüm Demokratların "evet" oyu kullandığı tasarıya, 2 Cumhuriyetçinin de "evet" oyu kullanması dikkati çekti.

Daha önce benzer bir tasarı, ABD Senatosunda gündeme gelmiş ancak Cumhuriyetçiler, komitenin kurulmasını bloke etmişti.

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınında 5 kişi hayatını kaybetmiş, halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump ise şubatta Senatodaki oylamada aklanmıştı. (AA)



