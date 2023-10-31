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  4. 63 yaşındaki fırıncıdan kız çocuğuna iğrenç taciz! Kameraya gizlice kaydetti: Pantolonunu yırtıp, cinsel organını gösterdi

63 yaşındaki fırıncıdan kız çocuğuna iğrenç taciz! Kameraya gizlice kaydetti: Pantolonunu yırtıp, cinsel organını gösterdi

31.10.2023 11:00 | Son Güncelleme:
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Adana'daki bir fırında yaşanan iğrenç olay tepki çekti. 63 yaşındaki fırıncı, okul harçlığını çıkarmak için yanında çalışmaya başlayan 16 yaşındaki kız çocuğuna “cinsel organın” göstererek taciz etti. Kız çocuğu o anlar cep telefonuyla görüntülerken, 63 yaşındaki sapık tutuklandı.

Adana'daki iğrenç olay, Yüreğir ilçesinde 28 Ekim günü meydana geldi. İddiaya göre, anne ve babası ayrı olduğu için dedesinin yanında yaşayan 16 yaşındaki lise 3. sınıf öğrencisi E.A. bundan 3 ay önce okul harçlığını çıkarmak için bir fırında kasiyer olarak işe başladı.

ÖNCE ELLE VE SÖZLE TACİZ ETTİ

İlk başlarda her şey normal giderken, son bir haftada iş yeri sahibi 63 yaşındaki 3’ü kız 4 çocuk babası R.A. kız çocuğunu elle ve sözle taciz etmeye başladı.

PANTALONUNU YIRTIP, CİNSEL ORGANINI GÖSTERDİ

Kız çocuğunun fırın sahibini ittirmesine ve terslemesine rağmen bu devam etmeye başladı. 27 Ekim günü de kimse yokken bu kez fırın sahibi pantolonunu yırtıp kız çocuğuna cinsel organını gösterdi.

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CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

28 Ekim günü de fırın sahibi yine cinsel organını kız çocuğuna gösterince bu kez E.A. bu anları cep telefonuyla görüntüleyip polis merkezine giderek fırıncıdan şikayetçi oldu.

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63 YAŞINDAKİ FIRINCI TUTUKLANDI

Bunun üzerine polis fırına gelip yaşlı adamı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen yaşlı adam “çocuğa cinsel istismar girişiminden” tutuklandı.

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(İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Fırıncı taciz

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