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63 yaşındaki kadın genç görünmesini sağlayan yaşlanma karşıtı bakımını açıkladı

17.04.2023 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar çok eski yıllardan itibaren daha genç görünmenin yollarını arıyorlar. Zaman içerisinde ortaya çıkan beyaz saçlar ve ciltteki kırışıklıklar yaşımızı ele verebiliyor. Ancak yaşlanma karşıtı bakımlar ile çok daha genç görünmek mümkün. Yaşlılığa meydan okuyan 63 yaşındaki Dawn, genç görünmenin altında yatan güzellik sırlarını açıkladı.

63 yaşındaki kadın genç görünmesini sağlayan yaşlanma karşıtı bakımını açıkladı

Yaşından daha genç gösteren kadınların genç ve dinamik bir görünümü için yaptıkları güzellik uygulamaları oldukça merak ediliyor. Her kadının cilt bakımı farklılık gösteriyor. TikTok'ta 32 yaşınadaki kızı Cher ile video çeken 63 yaşındaki Dawn, gelen yorumlar karşısında şaşkınlığa uğradı. Takipçileri 63 yaşındaki kadının yaşına inanmadıklarını belirterek bu kadar genç görünümün altında ne olduğunu merak etti.

YETERSİZ SU MİKTARI YAŞLI BİR CİLDE NEDEN OLUYOR

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Bunun üzerine Dawn kızı Cher ile genç görünmek için yaptığı ipuçlarını paylaştı. Dawn, ilk olarak "Bol bol su iç" dedi. Çok su içmemek cildinizde kendini çabuk belli edecektir. Yeterince su içmemek, cildin donuk, daha yaşlı ve daha çizgili görünmesine neden olabilir. Nemsiz cilt, ince çizgileri daha hızlı oluşturacak ve sonunda kırışıklıklara dönüşecektir.

SAĞLIKLI BESLENİN

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İkinci olarak, anne ve kızı, "sağlıklı beslenmelerinin" genç görünmelerini sağladığına yemin etti. Dawn bir vejeteryan, Cher ise vegan. Diyetinize sağlıklı yiyecekler eklemek, sonraki yıllarda en iyi şekilde görünmenize yardımcı olabilir.
Sağlıklı yaşlanmayı desteklediği klinik olarak bulunan gıdalar şunlardır:

  • Sızma zeytinyağı
  • Yağlı balık
  • Yeşil çay
  • Sebzeler
  • Bitter çikolata
  • Keten tohumu
  • Avokado
  • Yüksek düzeyde kolajen içeren yiyecekler

GÜNEŞTEN UZAK DURUN

Üçüncü ipucu olarak "güneşten uzak durun veya her zaman şapka takın." dedi. Güneşe maruz kalmanın cildi yaşlandırdığı ve ayrıca cilt kanserine neden olabileceği kanıtlanmış olduğundan, bu öneriyi destekleyen iyi bilimsel kanıtlar vardır. Güneşe maruz kalmak kırışıklıklara ve güneş lekelerine neden olur ve güneşlenmekten kaçınılmalıdır. Daima bir SPF kullanın.

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AKTİF BİR YAŞAM SÜRÜN

Dawn, "Her gün egzersiz yapıyorum" diye ekledi. Bilim adamlarına göre genç kalmak için iki tür önemli egzersiz vardır. İlki, kalbi daha sağlıklı tutan ve tüm vücuda fayda sağlayan, koşu veya yüzme gibi hafif aerobik egzersizdir. İkincisi, kasları korumak için kuvvet antrenmanıdır. Bunun ayrıca, daha sonraki yaşamda kemik yoğunluğunun korunmasına yardımcı olmak için gerekli olduğu bulunmuştur.

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C VİTAMİNİ VE HYALURONİK ASİT KULLANIYOR

Son ipucu, etkili cilt bakım ürünleri kullanmaktır. Dawn, "Her zaman iyi cilt bakım ürünleri kullanın, C vitamini ve hyaluronik asit sadece birkaç isimdir."

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