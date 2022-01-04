65 yaş aylığı alan vatandaştan zam değerlendirmesi: Biz hoşafla Kurtuluş Savaşı'nı kazanmış bir milletiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası memur ve memur emeklilerine yapılan zam oranını açıklamıştı.

"BİZ HOŞAFLA KURTULUŞ SAVAŞI'NI KAZANMIŞ BİR MİLLETİZ"

Kırşehir’de hayatının büyük bölümünü inşaat işçiliği yaparak kazanan ve 65 yaş aylığı alan Şükrü Marangöz maaş zamlarını değerlendirdi. Marangöz, "Biz, hoşafla Kurtuluş Savaşı'nı kazanmış bir milletiz. Elimizden gelen yardımı yaparak devletimizin yanında olacağız. Devletimiz de bizi korusun ve bu zamlar karşısında bizi eritmesin" dedi.

"AYIN 6'SINDA BİN 150 LİRA ALACAĞIM"

830 lira 65 yaş aylığı aldığını fakat yapılan açıklama sonrasında alacağı paranın da artış gösterdiğini aktaran Marangöz, "Ayın 6’sında açıklanan zam oranı ile bin 150 lira alacağım" diye konuştu.

65 yaş aylığı, bu yaşı doldurmuş hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve yapılacak incelemede muhtaç olduğu belirlenen Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe ödeniyor. (İHA)



