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65 yaş aylığı alan vatandaştan zam değerlendirmesi: Biz hoşafla Kurtuluş Savaşı'nı kazanmış bir milletiz

04.01.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir’de hayatının büyük bölümünü inşaat işçiliği yaparak kazanan ve 65 yaş aylığı alan Şükrü Marangöz, 65 yaş aylığına yapılan zam tutarı sonrasında devletin yanında yer aldığını belirterek, "Kurtuluş Savaşı'nı hoşafla kazanan millet, zamlar karşısında da devletin yanında yer alacak" dedi.

65 yaş aylığı alan vatandaştan zam değerlendirmesi: Biz hoşafla Kurtuluş Savaşı'nı kazanmış bir milletiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası memur ve memur emeklilerine yapılan zam oranını açıklamıştı.

"BİZ HOŞAFLA KURTULUŞ SAVAŞI'NI KAZANMIŞ BİR MİLLETİZ"

Kırşehir’de hayatının büyük bölümünü inşaat işçiliği yaparak kazanan ve 65 yaş aylığı alan Şükrü Marangöz maaş zamlarını değerlendirdi. Marangöz, "Biz, hoşafla Kurtuluş Savaşı'nı kazanmış bir milletiz. Elimizden gelen yardımı yaparak devletimizin yanında olacağız. Devletimiz de bizi korusun ve bu zamlar karşısında bizi eritmesin" dedi.

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"AYIN 6'SINDA BİN 150 LİRA ALACAĞIM"

830 lira 65 yaş aylığı aldığını fakat yapılan açıklama sonrasında alacağı paranın da artış gösterdiğini aktaran Marangöz, "Ayın 6’sında açıklanan zam oranı ile bin 150 lira alacağım" diye konuştu.

65 yaş aylığı, bu yaşı doldurmuş hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve yapılacak incelemede muhtaç olduğu belirlenen Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe ödeniyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Memur Kırşehir
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yani bu zamana kadar millete devlete hayrı ve vergisi dokunmamış topluma asalak olmuş ve şimdi 25-30 yıl prim ödeyen 1500 alırken 850 almış bu kişiler bir de vatan millet diyerek ortalıkta kendini vatansever ve milli diye yutturuyorlar. vergi ve prim veren EYT liler ise türemiş ve vatan haini oluyor, Allah bildiği gibi yapsın.

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