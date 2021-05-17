65 yaş üstü ve 18 yaş altı yasak mı? 65 yaş üstü ve 18 yaş altına sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

18 günlük tam kapanma sürecinin sonunda vatandaşlar ve esnaf kademeli normalleşme ile ilgili kararları merak ediyor. Bugün yapılacak kabine toplantısı öncesinde, 16 Mayıs tarihinde İçişleri Bakanlığı bir “kademeli normalleşme” genelgesi yayımladı. Genelgenin detaylarında 65 yaş üzeri vatandaşlarımız için aşı olan ve olmayan olarak bir ayrım getirildi. Aynı şekilde 18 yaş altı gençlerimiz için de bazı kısıtlamalar yeniden sağlandı.

65 YAŞ ÜZERİNE AŞI KISITLAMASI

17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05:00 itibariyle geçerli olacak genelgeye göre 65 yaş ve üzeri vatandaşlar eğer iki doz covid-19 aşısını yaptırdıysalar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklar.

Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış olanlar, sokağa çıkma kısıtlamalarına tabii olmayacaklar.

Hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri kişiler ise hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler.

Ancak 65 yaş üstü iki doz aşısını yaptırmış olan vatandaşlar kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacaklar.