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  4. 7'den 70'e herkes tüketiyor! İçine çamaşır suyu ekliyorlar, ölüme davetiye çıkarıyor

7'den 70'e herkes tüketiyor! İçine çamaşır suyu ekliyorlar, ölüme davetiye çıkarıyor

10.12.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gıda sahtekarları yine boş durmuyor. Temel gıda ürünleri olan süt ve tereyağın içine karıştırılanlar duyanları şaşkına çevirdi. Sütün raf ömrünü uzatmak için çamaşır suyunun eklendiği ortaya çıktı. Uzman isimler vatandaşları süt ve tereyağı alırken daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

7'den 70'e herkes tüketiyor! İçine çamaşır suyu ekliyorlar, ölüme davetiye çıkarıyor

İddialar korkunç, gıda sahtekarları sırf ürünün raf ömrünü uzatabilmek için tüketicinin sağlıyla oynuyor. İnanması zor ama süte çamaşır suyu bile katıyorlar. Süt üreticisi Zekariya Ön, sütteki en büyük problemin kesilmesi olduğunu belirterek, bunun önüne geçilmesi için birçok kimyasal, karbonat ve çamaşır suyu kullanıldığını belirtti.

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ÖLÜME DAVETİYE ÇIKARIYOR

7'den 70'e herkesin tükettiği temel gıda maddelerinden aldığınız süt, gıda sahtekarları nedeniyle ölüme bile davetiye çıkarıyor. Şekerden tansiyona alerjiden kaşıntıya kadar birçok sağlık problemiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Sütteki hileyi anlayabilmek uzman isimler su olanda etrafında su olduğunun belli olacağını aktardı. Sütün krem gibi olacağını ifade eden uzman isimler kaynamamış sütte kaymağın belli olacağını belirtti.

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"GERÇEK TEREYAĞI KÖPÜKLÜ KALIR"

ATV Haber'in haberine göre hilenin bir de tereyağı boyutu var. Mandıra sahibi Ahmet Anlaş, "Tereyağı 400 gram ise 600 gram da patates püresi koyuyorlar. Karıştırıldığı anda anlayamıyorsunuz. Kızgın tavada tereyağını koyacaksın, o hemen zaten su halini alır ama gerçek tereyağı o köpüklü kalır" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
süt çamaşır suyu

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