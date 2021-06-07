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7 Haziran koronavirüs tablosu | 7 Haziran günlük vaka sayısı ne kadar oldu?

07.06.2021 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı üzerinden her hafta paylaşılan günlük vaka sayıları 7 Haziran gününde de merak ediliyor. 6 Haziran gününde açıklanan tabloda uzun süre vaka sayıları 6 bin seviyesinin altına düştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Mayıs’taki tam kapanmadan önce hedefin günlük 5 bin vaka olduğunu dile getirmişti. Dün açıklanan korona tablosunda, ilk defa hedef olan 5 bine yaklaşılmış oldu.

7 Haziran koronavirüs tablosu | 7 Haziran günlük vaka sayısı ne kadar oldu?

Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden her gün düzenli olarak paylaşılan vaka sayıları, bugün de vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Yaz aylarının gelmesi ise normalleşmenin hızlanacağını düşünen ve açılmayı bekleyen birçok iş yeri, yeni çıkacak kararlarda etkili olacak vaka sayılarını takip ediyor.

7 HAZİRAN GÜNLÜK KORONA TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden her gün paylaşılıyor. 7 Haziran koronavirüs tablosu ise henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

6 HAZİRAN GÜNLÜK VAKA TABLOSU

6 Haziran günü toplam 204 bin 827 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. Yapılan testlerden 5 bin 386 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı. Hasta sayısı 6 Haziran günü 482 olarak kaydedilirken, vefat sayısı ise uzun bir aranın ardından 100’ün altına inerek 96 olarak açıklandı.

6haziran

TÜRKİYE’DE AŞILAMA

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 31 milyon 13 bin 978 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Türkiye, vaka sayısı bakımında dünyanın günlük en çok vaka görülen ülkeleri arasında 5. Sırada yer alıyor. İlk sırada ise günlük 28 bin vaka sayısı ile ABD, ardından günlük 27 bin vaka sayısı ile Hindistan yer alıyor.

SA

Türkiye’de bugüne kadar 17 milyon 816 bin 428 kişi ilk doz aşısını, 13 milyon 197 bin 550 kişi ise ikinci doz aşısını oldu.

DÜNYADA KORONAVİRÜS

Dünya genelinde vaka sayısı 174 milyon 106 bin 601 olurken koronavirüs kaynaklı vefat sayısı ise 3 milyon 745 bin 282’ye ulaştı.

Dünyada vaka sayısı sıralamasında günlük 28 bin vaka sayısı ile ABD ilk sırada yer alıyor. Ardından günlük 27 bin vaka sayısı ile Hindistan geliyor.


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