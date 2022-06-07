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7 Haziran Tokat'ta deprem mi oldu? Tokat son dakika deprem açıklaması! 7 Haziran 2022 Salı son depremler AFAD, Kandilli Rasathanesi

07.06.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Haziran 2022 Salı günü Tokat'ta deprem olduğu yönünde sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan son dakika paylaşımlarının ardından AFAD'dan açıklama geldi. Bu kapsamda 7 Haziran 2022 Tokat'ta deprem mi oldu? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte Tokat son dakika deprem açıklaması ile AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

7 Haziran Tokat'ta deprem mi oldu? Tokat son dakika deprem açıklaması! 7 Haziran 2022 Salı son depremler AFAD, Kandilli Rasathanesi

7 Hziran Salı günü saat 08.06'da Tokat'ta deprem meydana geldi. Sosyal medyadaki paylaşımlar sonrası Kandilli Rasathanesi'nden deprem açıklaması geldi. Tokat son dakika deprem açıklaması ile AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine haberimizde yer verdik.

7 HAZİRAN TOKAT'TA DEPREM Mİ OLDU?

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada saat 08.06'da Tokat, Pazar'da 3,9 şiddetinde deprem meydana geldi.

Deprem 10.269 km derinlikte gerçekleşti.

AFAD'dan yapılan deprem paylaşımı:

Tokat depremi

SON DEPREMLER 7 HAZİRAN 2022! Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! 7 Haziran 2022 SalıSON DEPREMLER 7 HAZİRAN 2022! Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! 7 Haziran 2022 Salı

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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deprem kandilli rasathanesi Tokat
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