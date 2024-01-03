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  4. 7 kişilik aile zehirlendi! Uzman isimden balon balığı uyarısı: Tamamı zehirli, ölüme kadar gidebilir

7 kişilik aile zehirlendi! Uzman isimden balon balığı uyarısı: Tamamı zehirli, ölüme kadar gidebilir

03.01.2024 19:52 | Son Güncelleme:
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizden tuttuğu balon balığını yiyen 7 kişilik aile hastanelik oldu. İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, balon balığının tüketilmemesi konusunda vatandaşları uyardı. Turan, ""Balon balığının etinde tetrodotoksin (TTX) kimyasalı denilen bir zehir bulunmaktadır. İnsan ölümüne kadar gidebilen rahatsızlıklar oluşturabilirler" uyarısında bulundu.

7 kişilik aile zehirlendi! Uzman isimden balon balığı uyarısı: Tamamı zehirli, ölüme kadar gidebilir

İskenderun'da denizden tuttuğu balon balığını yiyen 7 kişilik aile zehirlendi. Bir kişinin entübe edildiği ve durumun kötü olduğu belirtilirken aynı aileden 2'si çocuk 6 kişinin de tedavileri sürüyor. Yaşanan olayın ardından balon balığıyla ilgili uzman isimden uyarı geldi.

"TAMAMI ZEHİRLİ"

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, balon balığının Türkiye'deki denizlerde sıklıkla görüldüğünü söyledi. İlçede 2'si çocuk 7 kişinin yedikleri balon balığından zehirlenerek hastanede tedavi altına alındığını hatırlatan Turan, şunları kaydetti:

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"Maalesef denizlerimizde toplam 7 tür balon balığı bulunmaktadır ve bunların tamamı da zehirlidir. Birçoğu yaygın olarak denizlerimizde bulunmaktadır. Özellikle şu an Akdeniz'de yoğun olarak bulunmaktadır. Ege Denizi'nde de kısmen yoğun olarak bulunmaktadır. Marmara'da az da olsa balon balığı bulunmaktadır."

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"ÖLÜME KADAR GİDEBİLİR"

Vatandaşlara balon balığının tüketilmemesi uyarısında bulunan Turan, bakanlıklar, sosyal kuruluşlar ve üniversitelerin bu konuda birçok bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirdiklerini ifade etti.

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Tarım ve Orman Bakanlığının da bu konuda faaliyetlerinin olduğunu vurgulayan Turan, "Balon balığının etinde tetrodotoksin (TTX) kimyasalı denilen bir zehir bulunmaktadır. Etleri çok güzeldir, yenildiği takdirde tavuk gibi bir eti vardır. İnsan ölümüne kadar gidebilen rahatsızlıklar oluşturabilirler." diye konuştu. (AA)

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balon balığı
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