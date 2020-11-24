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  4. 7 yıldır dağda yaşayan vatandaş koronavirüsten 1 ay sonra haberdar oldu

7 yıldır dağda yaşayan vatandaş koronavirüsten 1 ay sonra haberdar oldu

24.11.2020 16:49 | Son Güncelleme:
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7 yıldır Uludağ'ın zirvesinde yaşayan 36 yaşındaki İlhan Budak, koronavirüsten 1 ay sonra haberdar oldu. Pandemiyi kendisini ziyarete gelen kişilerden öğrenen Budak, dünyadaki gelişmeleri teknoloji kullanmadan arkadaşları aracılığıyla öğrendiğini söyledi.

Bursa'nın önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da teknolojiden uzak yaşayan 36 yaşındaki İlhan Budak, çevresinde 'Uludağ'ın Robinson Crouse'u olarak biliniyor. Katıldığı koşularında birçok başarı elde eden Budak, "Sevgi ve spor yapma tutkusu sebebiyle burada yaşıyorum" dedi.

Ormanda doğal olarak yetiştirdiği ürünlerle beslendiğini ve spor yaptığını ifade eden Budak (36), “7 yıldır Bursa Uludağ’da barakada yaşıyorum. Tek başıma yaşamaktan da korkmuyorum. Çok nadir ayı geliyor. Ektiğim ürünlere ise zarar vermiyor. Ektiğim ürünlerden gelenlere de ikram ediyorum. Sporcu bir geçmişim var. Birçok turnuvadan aldığım madalyalarım başarılarım var. Arkadaşlar geliyor. Onlardan tarafından olan biten gelişmeleri öğreniyorum. Yarış olduğunda ise çıkıp gidiyorum. Köylerde çalışarak para kazanıyorum. Fiziksel anlamda köylülerin yapamadığı işleri ben yapmaya çalışıyorum. 7 yıl önce çeşitli mesleklerde çalıştım. Sağlık açısından dağları seçtim. Kışın yoğun kar olduğunda aşağı inemediği için yazları bazı ürünleri stokluyorum. Hayatımın sonuna kadar da bu şekilde yaşamak istiyorum. Teknoloji kullanmadan arkadaşlarım tarafından bilgi ediniyorum. Bu güne kadar katılıp da tamamlayamadığım bir maraton olmadı" dedi.

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"Her gün Uludağ'ın ağaçları arasında gezinerek kendimi zinde tutuyorum" diyen Budak, "Bugüne kadar en uzun Bordum'daki maratona katıldım. Yaklaşık 150 kilometreydi" şeklinde konuştu.

Uludağ'a zirve yürüyüşüne çıkan dağcılar ve doğa tutkunları da zaman zaman İlhan Budak'ı ziyaret ederek sohbeti ihmal etmiyor.

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İHA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kardeş iyi hoşta bir tane bile komşun olmadığında dışarıdan hiçbir dostundan haberin olmadığında bırak dostu komşuyuda en ufak bi hastalığında bir bardak su verecek eşin çocuğun olmadığında ne yapayım öyle sağlıklı yaşamı..orda tek başına 100 yaşına kadar yaşasan ne olur ..ne yapayım öyle hayatı..tamam doğa yaşamı iyi hoşta evlenirsin çocuğun olur ondan sonrada eşinle çekilirsin bi kenara ömür boyu yaşarsın o doğanın içinde..fakat tek başına öyle bir hayat ya hayata küsmüşlükten gelir yada acizlikten olur..ALLAH CC hiç kimseyi tek başına dağbaşına çıkacak kadar bırakmasın..

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