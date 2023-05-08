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70 basamak çıkınca... Halk arasında o rivayetle biliniyor 'Olduğu söyleniyor! Gelmeye devam ediyorlar'

08.05.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ın Hoca Ahmet Mahallesi’nde bulunan, halk arasında Boyun Baba Tekkesi olarak bilinen tekkeye ulaşmak isteyenler onlarca merdiven çıkıyor. Boyun Baba Tekkesi’nde yatan kişinin İshak-ı Zencani Hazretleri olduğu biliniyor. Cemalettin Mahallesi’nde bulunan mezarın, İshak-ı Zencani adında camisi de bulunuyor. Halk arasında çocuğu olmayanların gelip dua ettiği tekkeye yaklaşık 70 basamaklı merdiven çıkılarak ulaşılabiliyor.

70 basamak çıkınca... Halk arasında o rivayetle biliniyor 'Olduğu söyleniyor! Gelmeye devam ediyorlar'

Halk arasında, çocuğu olmayanların derdine deva olduğu yönünde rivayetlerin dolaştığı Tokat'taki Boyun Baba Tekkesi'ne onlarca basamak çıkılarak ulaşılıyor. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği tekkeye ulaşmak zor olsa da şehre hakim bir yerde bulunan tekkeye ziyaretler gerçekleştirilmeye devam ediyor.

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"MERDİVENLER OLDUKÇA FAZLA OLMASINA RAĞMEN VATANDAŞLAR BURAYA GELMEYE DEVAM EDİYOR"

Merdivenlerin çok olmasına rağmen insanların çıkıp geldiğini belirten Mahalle Muhtarı Abdulkadir Canalmış, "Burada yatan kişi bir Allah dostu olan İshak-ı Zencani Hazretleridir. Azerbaycan’ın Zencan şehrinde doğduğu biliniyor. Çocuğu olmayanların buraya gelip dua ettikten sonra çocuğu olduğu söyleniyor. Asıl ismi de İshak Bin Hasan Tokadi olarak biliniyor. Mahallemizde İshak-ı Zencani Camisi de bulunuyor. Burası Boyun Baba Mezarlığı olarak biliniyor. Şehre hakim bir yerde. Boyun Baba Mezarlığı Hoca Ahmet Mahallesi’nin üst kesimlerinde bulunuyor, bundan kaynaklı olarak merdivenleri de oldukça fazla. Buna rağmen vatandaşlar buraya gelmeye devam ediyor" dedi.

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"YAKLAŞIK OLARAK 70 BASAMAK BULUNUYOR"

Yaklaşık 70 basamağın bulunduğunu belirten mahalle sakini Yunus Işık, "Burada yaklaşık olarak 70 basamak bulunuyor, insanlar buna rağmen burayı çıkıp ziyaretlerini gerçekleştiriyorlar. Halk arasında ise çocuğu olmayanların derdine deva olduğu yönünde rivayetler var" şeklinde konuştu.

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Tokat basamak rivayet tekke

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