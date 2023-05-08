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2 bin 750 liralık taksi ücreti! Polis otelin önünde yakalayınca... Pahalıya patladı

08.05.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Galata Kulesi'nden Küçükçekmece'ye ardından yeniden Galata Kulesi'ne taksiyle yolculuk eden yabancı uyruklu kişilerden 2 bin 750 lira ücret talep edildi. Bu ücretin çok olduğunu ve taksicinin kendilerini kandırdığını düşünen yabancı uyruklu kişiler, taksiciyi polise şikayet etti. Trafik ekipleri Taksim'de yaptığı operasyonla taksiciye 4 bin 64 lira ceza yazdı ve aracı bağladı.

2 bin 750 liralık taksi ücreti! Polis otelin önünde yakalayınca... Pahalıya patladı

Olay, 6 Mayıs Cumartesi günü akşamüzeri Taksim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya'da yaşayan ve Polonya uyruklu olduğu öğrenilen turist ile arkadaşları Galata Kulesi'nin bulunduğu noktadan S.E. isimli şoförün idaresindeki taksiye binip Küçükçekmece'ye gitti, ardından aynı taksi ile Galata'ya geldi. İddiaya göre, yolculukta taksi şoförü S.E.'nin taksimetreyi açmadığı kendilerinden 2 bin 750 lira tutarında bir ücret talep etti. Turist ve arkadaşları taksi ücretinin çok yüksek olduğunu belirterek bu ücreti ödemek istemediğini taksi şoförü S.E.'ye iletti. Taksi şoförü ise 2 bin 750 lira olarak söylediği ücreti ‘bin liraya' kadar düşürdü ve bu ücreti alıp turistleri indirdikten sonra ortadan kayboldu. Turist ve arkadaşları ise bu olayı Taksim Meydanı'nda bulunan turizm polisine şikayet etti. Turizm polisi ise olayı trafik ekiplerine bildirdi. İstanbul Emniyetine bağlı trafik ekipleri ise yaptığı operasyon ile Taksim'de bulunan bir otelin önünde taksiyi yakaladı.

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"GİDİŞ GELİŞ YAPTILAR BU TAKSİ İLE BERABER, ADAM 2 BİN 750 LİRA PARA İSTEDİ"

Turistin arkadaşı olan Atilla Kaan Turan isimli vatandaş olaya şu sözlerle değindi, “Arkadaşım yurt dışından geldi Küçükçekmece'ye gidecekler 20 kilometre civarı, bir kere taksi ile gittik zaten oraya 300 lira mı ne tuttu oraya gidiş. Şimdi ise gidiş geliş yaptılar bu taksi ile beraber adam 2 bin 750 lira para istedi ve onun üzerine biz de işte itiraz ettik vermeyiz dedik bin liraya kadar düştü, sonra kazıklandı diye işte polise geldik. Polise her şeyi anlattık. Şimdi onlar da burada çözmeye çalışıyorlar olayı. Almanya'da yaşıyor Polonya vatandaşı. Beraber geldik izine. Ben Atilla Kaan Turan bu da Jaffly” diye konuştu.

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TRAFİK ÇEKİCİ ÇAĞRILDI VE TAKSİ BAĞLANDIKTAN SONRA YEDİEMİN OTOPARKINA GÖTÜRÜLDÜ

Trafik ekiplerinin, şikayet üzerine gerçekleştirdiği operasyon sonucunda Taksim'de bir otelin önünde yakalanan taksi şoförü, suçlamaları reddetti. Trafik polisleri, taksi şoförüne 4 bin 64 lira ceza yazdı. Cezadan sonra, taksi işletme ruhsatı ve şoför kartı iptal edildi. Olay yerine trafik çekicisi çağrıldı ve taksi bağlandıktan sonra yediemin otoparkına götürüldü. (İHA)

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Taksici İstanbul taksi

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