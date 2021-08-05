70 yıldır bir ilk! Dişi maymun Yakei erkeğe meydan okuyarak lider oldu

Dokuz yaşındaki dişi makak maymunu Yakei, Japonya'daki bir doğal parkta önce annesinin sonra da topluluğunun beş yıldır alfa erkeği olan bir maymuna meydan okuyarak dişi lider oldu.

BEŞ YILDIR ALFA ERKEĞİ OLAN MAYMUNA MEYDAN OKUDU

Dişi alfa olma yolundaki ilk adımını nisan ayında kendi annesine saldırarak attı. Birçok dişi maymunun bu noktadan ileri gitmediği belirtilirken, 10 kiloluk Yakei bu kez de erkek maymunlara karşı ağırlığını koymaya başladı. Yakei'nin haziran ayında koruma alanındaki topluluğun beş yıldır alfa erkeği olan 31 yaşındaki Sanchu'ya meydan okuyup onu 'benzetti.'

70 YILDIR BİR İLK

70 yıllık tarihlerinde hiç alfa dişi görmemiş olan doğal park çalışanları, bu gelişmeleri fıstık testiyle teyit etmeye karar verdi. 30 Haziran'da yere yemiş konularak, Yakei ile Sanchu arasından hangisinin önce yiyeceği incelendi. Beş yıldır topluluğun lideri olan Sanchu'nun geri çekilerek ilk sırayı Yakei'ye verdiği, bunun da Yakei'nin dişi alfa statüsünü teyit ettiği belirtildi.

''DİŞİ MAYMUNLARDA ÇOK NADİR GÖRÜLÜR''

Parkta rehberlik yapan Satoshi Kimoto, "Yakei o günden beri ağaçlara tırmanıp onları sallıyor. Bu, bir güç ifadesidir ve dişi maymunlarda çok nadir görülen bir davranıştır. Kuyruğunu havada tutarak dolaşıyor ki, bu da dişiler için çok sıradışı" dedi. Kimoto, park çalışanlarının Yakei'nin dominant davranışı karşısında şaşırdıklarını söyledi.

1952 yılında maymunlar için bir koruma alanı olarak kurulan Takasakiyama'da A ve B grupları olarak ayrılmış şekilde yaklaşık 1500 makak yaşıyor.



