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  4. 71 yaşındaki öfkeli koca dehşet saçtı! Karısını ve oğlunu öldürdü...

71 yaşındaki öfkeli koca dehşet saçtı! Karısını ve oğlunu öldürdü...

29.06.2022 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da Hüseyin Yurtseven (71) isimli şahıs, aylardır ayrı yaşadığı eşiyle barışmak için oğlunun evine gitti. Eşi ve oğluyla aralarında çıkan tartışma sonrası Hüseyin Yurtseven, dehşet saçtı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaklaşık bir yıldır ayrı yaşadığı eşi Ummuhan Yurtseven'le (65) barışmak için oğlu Mustafa Yurtseven'in (45) Tevfikiye Mahallesindeki 5 katlı bir binanın 5. katında bulunan evine giden Hüseyin Yurtseven (71), bir anda başlayan tartışmanın ardından önce oğlu Mustafa Yurtseven'e ardından da karısı Ummuhan Yurtseven'e tabancayla ateş etti.

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Silah seslerini duyan apartman sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olayın ardından oğlunun apartmanından çıkan Hüseyin Yurtseven apartmanın 50 metre ilerisinde cinayet aletiyle birlikte emniyet güçleri tarafından yakalandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ummuhan ve Mustafa Yurtseven'in hayatlarını kaybettiğini belirledi. Mustafa ve Ummuhan Yurtseven'in cenazeleri otopsi için Merkezefendi Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Olay sırasında evde bulunan görgü tanığı Mustafa Yurtseven'in eşi N. Yurtseven'in ise şok yaşadığı, cinayet zanlısı Hüseyin Yurtseven'in ise emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Manisa
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