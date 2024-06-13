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7440 SGK yapılandırma ödemesi nereden yapılır? 7440 SGK yapılandırma ödemesi gecikirse ne olur?

Ferhan Petek Ferhan Petek
11.06.2024 21:32
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7440 Sosyal Güvenlik Kurumu yapılandırma ödemesi, 7440 sayılı kanun hükmünden gelmektedir. Bu kanunun "diğer hükümler" başlıklı maddesinde yer alan kurumlar vergisi mükelleflerine, yalnızca bir sürelik geçerli olmak üzere bir kereliğine istisna ve indirim bedelleri üzerinden belli bir yüzde ile ek vergi getirilmiştir.

7440 SGK yapılandırma ödemesi nereden yapılır? 7440 SGK yapılandırma ödemesi gecikirse ne olur?

İçindekiler

  • 7440 SGK yapılandırma ödemesi nereden yapılır?
  • 7440 SGK yapılandırma ödemesi gecikirse ne olur?
  • SGK yapılandırma borç ödeme nereden yapılır?
  • 7440 yapılandırma 2 taksit ödenmezse ne olur?
  • 7440 yapılandırma ödemelerimi nasıl yaparım?

Tüm şartlara uygun olan işletmeler, kurumlar ve kuruluşlar, imkanları doğrultusunda gerekli ilgili ve yetkili kurum ve kuruluşlara başvuru yaparak 7440 yapılandırma ödemesi yapma haklarını kullanabilmektedirler. Günümüzde birçok işlemin internet üzerinden yapılıyor olması gibi, çeşitli resmî işlemler de resmî kurum ve kuruluşlara ait olan uygulamalar ya da internet siteleri üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Bu işlem de dijital ortamda yapılabilen işlemler arasında yer alır.

7440 SGK yapılandırma ödemesi nereden yapılır?

7440 Sosyal Güvenlik Kurumu yapılandırma ödemesi, çeşitli yollardan gerçekleştirilebilen bir ödeme şeklidir. İnternet üzerinden ödeme yapmak da bu yollardan biridir. Bunun için İnternet Vergi Dairesi sistemi kullanılabilir. İnternet Vergi Dairesi üzerinden ödeme yapabilmek için şu adımlar takip edilir:

  • İnternet Vergi Dairesi sistemine giriş yapılır.
  • Sayfada yer alan "7440 Yapılandırma İşlemleri" kısmından "7440 Ödeme" sekmesine tıklanır ve ilerlenir.
  • Gidilen sayfa üzerinden ödemek istenen yapılandırma bulunur ve hemen yanında yer alan "Öde" butonuna tıklanır.
  • Ödeme butonuna tıklandıktan sonra taksitli ya da peşin ödeme seçeneklerinden biri seçilir.
  • Ödeme yapılır ve işlem sonlandırılır.

7440 SGK yapılandırma ödemesi gecikirse ne olur?

Eğer bir işletme ya da tüzel kişi 7440 Sosyal Güvenlik Yapılandırması için ödemeyi gerçekleştirmezse çeşitli sorunlar yaşanabilir. Örnek olarak kişiye ya da kuruma verilen yapılandırma hakkı bozulur ve kullanılamaz.

Vergi artımı ya da matrah için sağlanmış olan avantajlar da böylece ortadan kaldırılır. Buna vergi incelemesi hakkı da dahil edilir. Vergi artırımı ve matrah artımı için tahakkuk eden kişiye vergi gecikme zammı uygulanır. Ödeme, vergi gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

SGK yapılandırma borç ödeme nereden yapılır?

Borcu olan kişiler ve kurumlar, taksitli ödemelerini ya da peşin olarak yapmayı tercih ettikleri ödemeleri internet üzerinden online olarak yapabilirler. Ayrıca bankalar aracılığı ile ve internet bankacılığı sistemini kullanarak ödeme yapabilmek de mümkündür.

Eğer SGK sistemi ya da uygulaması üzerinden ödeme yapılacaksa sırası ile şu menülere giriş yapılarak işlem gerçekleştirilir:

  • SGK
  • İşveren
  • Kart ile Prim Ödeme.

Bu menülere giriş yapılarak kredi kartı ile de ödeme yapılabilmektedir.

7440 yapılandırma 2 taksit ödenmezse ne olur?

7440 yapılandırması ödemesi, imkanlar dahilinde ve tercihe göre hem peşin olarak hem de taksitlendirme yöntemi ile yapılabilmektedir. Ancak hangi seçenek tercih edilmiş olursa olsun ödemenin söz verildiği şekilde yapılması gereklidir.

İlk 2 taksitin belirlenmiş olan süre içinde ödenmemiş olması önemlidir. Eğer bu ilk 2 aksit ödenmezse ve en az 4 taksit bir yıl içinde ödenmezse ya da eksik ödenirse yapılandırma imkanı bozulur.

7440 yapılandırma ödemelerimi nasıl yaparım?

7440 SGK yapılandırma başvurusu, e-Devlet üzerinden ilgili ve yetkili kurumların ödeme sayfalarına ulaşarak yapılabilir. Ayrıca yapılandırma başvurusu da e-Dvlet sistemi aracılığı ile yapılabilmektedir.

Yapılandırma işlemi için e-Dvlet kullanılacaksa sistemde yer alan yapılandırma başlığı altından ilgili bölüm seçilir. Ancak öncelikli olarak kişiye özel olarak verilen e-Dvlet şifresi ve kimlik numarası ile sisteme giriş yapılması gereklidir. Eğer bir şifre yoksa en yakın PTT şubesinden şifre tek seferliğine temin edilebilir.

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Anahtar Kelimeler:
sgk Yapılandırma ödeme
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