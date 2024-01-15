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  4. 78 ilde düğmeye basıldı, o silahlar tek tek ele geçirildi! Mercekler-9'dan görüntüleri Bakan Yerlikaya paylaştı

78 ilde düğmeye basıldı, o silahlar tek tek ele geçirildi! Mercekler-9'dan görüntüleri Bakan Yerlikaya paylaştı

15.01.2024 08:09 | Son Güncelleme:
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78 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. 2 bin 36 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda çok sayıda tüfek ve tabanca da ele geçirildi.

78 ilde düğmeye basıldı, o silahlar tek tek ele geçirildi! Mercekler-9'dan görüntüleri Bakan Yerlikaya paylaştı

Yurt çapında silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah taşınmasına yönelik harekete geçildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mercek-9 operasyonlarının detaylarını paylaştı.

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Yerlikaya'nın açıklamasına göre; 78 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen “MERCEK-9” operasyonlarında; 1230 ruhsatsız tabanca, 163 kurusıkı tabanca, 50 uzun namlulu tüfek, 225 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 1668 silah ele geçirildi.

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Operasyonlarda ayrıca 2 bin 36 şüpheli gözaltına alındı.


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Anahtar Kelimeler:
silah operasyon
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