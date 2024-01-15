78 ilde düğmeye basıldı, o silahlar tek tek ele geçirildi! Mercekler-9'dan görüntüleri Bakan Yerlikaya paylaştı

Yurt çapında silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah taşınmasına yönelik harekete geçildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mercek-9 operasyonlarının detaylarını paylaştı.

Yerlikaya'nın açıklamasına göre; 78 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen “MERCEK-9” operasyonlarında; 1230 ruhsatsız tabanca, 163 kurusıkı tabanca, 50 uzun namlulu tüfek, 225 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 1668 silah ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca 2 bin 36 şüpheli gözaltına alındı.

7️⃣8️⃣ İlde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına yönelik düzenlenen “MERCEK-9” Operasyonlarında;

???? 1️⃣.2️⃣3️⃣0️⃣ Ruhsatsız Tabanca,

???? 1️⃣6️⃣3️⃣ Kurusıkı Tabanca,

???? 5️⃣0️⃣ Uzun Namlulu Tüfek,

???? 2️⃣2️⃣5️⃣ Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam

????1️⃣.6️⃣6️⃣8️⃣ Silah ele… pic.twitter.com/6MHFqoYlCB — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 15, 2024







