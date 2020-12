8 Aralık'ta doğanların burcu... 8 Aralık'ta doğanlar hangi burç? 8 Aralık'ta doğum günü olana ne hediye alınır? 8 Aralık'ta doğanların özellikleri!

8 Aralık'ta doğanlar hangi burç ? 24 Kasım ve 22 Aralık tarihleri arasında kalan herkesin burcu ateş grubuna ait yay burcudur.. Yay burçları hayatları boyunca hediyelerden çok anı biriktirmeye bayılan oldukça duygusal ve eğlenceli insanlardır. Fakat bu sevimli yay burçları, bazı özelliklerini dominant burcun yani yükselen ya da alçalan burcunun etkisinde kalabilir. Her daim gülümsemeyi ve güldürmeyi başaran yaylarla aranızda mutlaka güzel anılar birikmiştir. Oldukça doğal yapıları olan yay burçlarının kişisel özellikleri nedir hiç merak ettiniz mi? 8 Aralık’ta doğanlara ne hediye alınır ? Peki 8 Aralık’ta doğanların fiziksel özellikleri neler? 8 Aralık’ta doğanların kişisel özellikleri nedir? 8 Aralık’ta doğanlar hangi burçlarla anlaşır ?

YAY BURCUNUN AŞK HAYATI

Yay burcunun aşk hayatı merkürden dolayı kafa karışıklığı ile geçiyor desek yeridir. Aşkı oldukça romantik yaşayan yay burcu her zaman kafası karışık yaşar. Yay burcu insanının bu kafa karışıklığını size yansıtmasından dolayı hemen çekip gitmeyin, o sadece bu durumu size yansıtır ama her zaman sizin yanınızdadır. Fakat yay burcunun çapkın olduğunu ve kısa aşk kaçamakları yapabileceğini de unutmayın. Anlık mutlulukların her zaman peşinde olan yay burcu insanı deli gibi sevdiği insanı gözünü kırpmadan da aldatabilir. Onu çok sevdiğinizi ve ilginizi sürekli gösterdiğiniz takdirde asla bu kaçamakların peşine düşmeyecektir. Yay burcu insanı aşk hayatında da oldukça eğlence ve romantiktir. Uç noktalarda yaşamayı, romantik bir anda çılgınca eğlenmeyi isteyebilir. Ruh halleri çok değişken olduğu için ancak onun gibi kolay değişebilen insanlarla iyi anlaşır.

YAY BURCU ÜNLÜLERİ

En çok merak edilen konulardan birisi de yay burcu ünlüleri kimlerdir sorusu oluyor. Özellikle cinsiyetlerine göre araştırmalar yapanlar; yay burcu kadınları kimlerdir çok araştırılırken, yay burcu erkekleri kimlerdir sorusu da çok sayıda sorulan sorulardan birisi oluyor.