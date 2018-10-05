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8 yaşındaki çocuk gölde 1500 yıllık kılıç buldu

05.10.2018 14:36 | Son Güncelleme

İsveç'te yaz tatili yaptığı sırada yüzdüğü gölde "ayağına bir şeyin takıldığını" hisseden 8 yaşındaki bir çocuk, 1500 yıllık bir kılıç buldu.

8 yaşındaki çocuk gölde 1500 yıllık kılıç buldu

Saga Vanecek adlı kız çocuğunun Vidöstern Gölü'nde bulduğu kılıcın Viking öncesi döneme ait olduğu açıklandı.

İlk inceleme sonunda kılıcın yaklaşık 1000 yıllık olduğu belirtilmişti, ancak Jönköping bölgesindeki yerel müze çalışanlarının yaptığı detaylı inceleme sonucu kılıcın daha eski döneme ait olduğu ortaya çıltı.

Saga'nın kılıcı bulduğu dönemde hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyrediyordu ve gölün suyu çekilmişti.

Saga "Suda bir şey hissettim ve onu kaldırdım. Bir sap gördüm ve gidip babama kılıca benzer bir şey bulduğumu söyledim" dedi.

Saga'nın babası Andy Vanecek ise kızının önce garip bir sopa ya da ağaç dalı bulduğunu düşünmüş.

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Daha sonra, kızının bulduğu "sopaya" bakmasını istediği bir arkadaşı bunun bir tarihi eser olabileceğini söylemiş.

Kılıcın teslim edildiği yerel müze, kılıcın "çok iyi korunmuş" olduğunu açıkladı.

Saga'nın keşfi sonrası müze ve yerel yetkililer bölgede arkeolojik kazı başlattı ve 3. yüzyıldan kalma bir broş buldular.

Bölgedeki kazı çalışmaları sürüyor.

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isveç 1500 yıllık kılıç göl Saga Vanecek Vidöstern

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